تراند اليوم : فوائد الزنجبيل «كنز طبي»

تنصح الدراسات الطبية مرضى السكري بشرب الزنجبيل، وذلك لأنه يخفض مستوى السكر في الدم عبر كوب واحد مغلي يتناول صباحاً، حيث يعتبر عاملاً مهماً لخفض نسبة السكر في الدم.

يساعد الزنجبيل في تخليص المعدة من الغازات، ويستخدم لعلاج البكتيريا التي يسببها الإسهال. يساهم في تعزيز صحة القلب، حيث يقلل من مستوى الكولسترول في الدم، ويساعد على منعه من التخثر.

من فوائد الزنجبيل أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، عن طريق تحفيز التعرق حيث يستخدم كعلاج طبيعي لنزلات البرد والإنفلونزا. ووفقاً لأبحاث جامعة ميشيغان المركز الشامل للسرطان فأن الزنجبيل يبطئ نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم، وبالتالي يساعد في الوقاية من سرطان القولون إلى حد كبير.

تدليك العمود الفقري بزيت الزنجبيل يساعد جداً بتخفيف آلام التهاب المفاصل

وجدت دراسة أجراها باحثون في معهد التغذية البشرية في جامعة كولومبيا أن إضافة الزنجبيل للمشروبات الساخنة جعلتهم يشعرون بشبع بعد تناول وجبة وأقل عرضة لتناول طعام أكثر في وقت لاحق وهو أفضل وسيلة لإنقاص الوزن. يرفع درجة حرارة الجسم ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي، لذلك يمكنه حرق المزيد من الدهون.

يحتوي الزنجبيل على حوالي 40 مركباً مضاداً للأكسدة التي تحمي من الشيخوخة. وهو يحسّن مظهر الجلد عن طريق إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية، كما أنه أفضل علاج لحب الشباب ويطهّر البكتيريا المسببة له.