تراند اليوم : لا تُبالغ في الركض

ينصح الأطباء المرضى وغير المرضى بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتهم ورشاقتهم. ومن بين الرياضات الأكثر فعالية الجري. لكن المبالغة فيه قد تكون قاتلة، حسب دراسة دنماركية حديثة أجراها مستشفى فريدريكسبرغ في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن. فقد كشفت الدراسة أن المبالغة في الجري تُضر بالصحة، وأشارت الى أنه لا ينبغي أن تتجاوز مدة الجري ساعتين ونصف في الأسبوع.

ورغم أن مخاطر الإصابة بسكتة قلبية أو دماغية لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أقل بنسبة 30 في المئة مقارنة مع الأشخاص الذين لا يُمارسون الرياضة، إلا أن تجاوز عدد معين من الساعات أسبوعياً أو يومياً يمكن أن يرفع من احتمال الإصابة.

وقام باحثون دنماركيون بإجراء تقويم للعلاقة بين الجري وحالات الوفاة، واكتشفوا أن معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يبالغون في الجري مماثلة للذين لا يمارسون رياضة الجري. واستعان الباحثون ببيانات 1098 من ممارسي رياضة الجري الأصحاء و3950 من ممارسي الجري الذين يعانون من أمراض صحية معينة. وسجل الباحثون معدلات منخفضة لحالات الوفيات وسط الذين يمارسون رياضة الجري أو رياضة المشي السريع مرتين أو ثلاث مرات ومعدلات مرتفعة للذين يمارسونها لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.

ويوصي الباحثون بعدم ممارسة رياضة الجري لأكثر من ساعة في اليوم وأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ليستفيد جسم الإنسان من دون تعريضه للمخاطر.