تراند اليوم : بالفيديو: أول ظهور لطفلي زينة التوأمين في عيد ميلادها

تخلّت الفنانة زينة عن "نصف حذرها" فيما يتعلق بظهور طفليها التوأمين زين الدين وعز الدين، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام، أول مقطع فيديو لها بصحبتهما وهما يغنيان لها أغنية عيد الميلاد، ولكنها التزمت بعدم إظهار وجههما، خاصة وأنها تخشى أن يتعرّضا لتهديدات.

زينة علقت على الفيديو الأول من نوعه قائلة: وأحلى سنة هلوة من بق ولادي جابولي تورتة وطفولي شمعة ونوروا حياتي وقلبي وأحلى عيد ميلاد مع احلى ولاد في الكون ربنا مايحرمني منكم زين وعز الدين حبايب قلب امهم ويارب يطول في عمري افرح بيكم يا ولادي ويحميكم ويحمي كل الاطفال!!

يذكر أن زينة ترفض تماماً ظهور طفليها التوأمين زين الدين وعز الدين خوفاً على حياتهما، وألمحت سابقاً أنّها تلقّت تهديدات بخطفهما، على خلفيّة الصّراع القانوني الذي دار طوال السنوات الأربعة الماضية حول حقيقة نسبهما إلى الفنان أحمد عز.