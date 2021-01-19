تراند اليوم : ارطغرل 105 مترجم :: موقع النور ارطغرل 105 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء _الموسم الرابع الحلقة 105 كاملة :: ارطغرل الحلقة 105

متابعات/الخليج 365 / في قيامة أرطغرل الحلقة 105 ينجح أريس بدخول قلعة كارجيسهار متنكراً بزي فرسان قبيلة الكايي، ويصل للمكان الذي يتواجد فيه أرطغرل ويشهر سيفه ويقول له "سيكون هذا المكان قبرك يا أرطغرل" ويرد عليه الفارس أرطغرل بالقول "أنت لن يكون لن قبر حتي يا أريس" وتنشب معركة شرسة يستشهد خلالها عبد الرحمن.

وتبدأ المعركة مع قول أرطغرل " يالله" " أعطي روحي لكني لا أستسلم لك ،لا يمن لأمبراطوريتك ولا لدعوتك أن تنقذك".

ويعتبر مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul أحد أشهر المسلسلات التركية، وهو مؤلف من 4 أجزاء، من إنتاج عام 2014.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul

تدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

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وكما اليوم، كان الدين الإسلامي يعاني الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية وهي ملجأ المسلمين في كل مكان. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

القنوات التي عرضت مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul

قناة TRT1 التركية

شارك في بطولة مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul مجموعة من الممثلين القديرين نذكر منهم:

إنجين التان دوزياتان، كان طاشانر، عثمان سويكوت، ديدام بالسين ،سيردار جوكهان ،هوليا دركان ،ايفريم سولماز ،سيردار دينيز ،باريش باقجي، اسراء بيلقيش.