تراند اليوم : ارطغرل 105 : أرطغرل 105 موقع النور قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 105 : شاهد أريس يدخل القلعة متنكراً وإستشهاد عبد الرحمن

متابعات/الخليج 365/ ينجح أرطغرل ورجاله في قيامة ارطغرل الحلقة 105 في أسر قائد القلعة أريس، بعدما يدخل للقلعة من ممرها السري الثاني المعروف لدى ماريا متنكرين بثياب قبيلة الكايي / وتنشب معركة حامية يأسر فيها أريس ويصاب فيها عبد الرحمن بسهم ويموت على إثره ويقوم أرطغرل بالتحقيق معه ،ويتأكد من خيانة سعد الدين كوبيك ، ونيته قتل السلطان علاء الدين، فينطلق أرطغرل إلى السلطان ومعه أريس ليعترف أمامه.

ويتلقى السلطان علاء الدين تحذيراً مسبقاً من أرطغرل حول مكدية اغتياله عبر سهم وضعه كوبيك في الصندوق،ويثار غضبه فور فتح الصندوق الذي تم إبلاغه بأنه هدية من أرطغرل. يعم الحزن في أوساط مقاتلي أرطغرل على إستشهاد عبد الرحمن.

ويعود أصل قصة مسلسل قيامة أرطغرل إلى حين كان ارطغرل بن سليمان شاه يسير مع 400 فارس من قبيلته باحثين عن مكان يعيشوا فيه قادمين من وسط آسيا بسبب الزحف المغولي على العالم الاسلامي ، وفي اثناء بحثهم إذا بارطغرل يسمع عن بعد جلبة وضوضاء ، فلما دنا منها وجد معركة تدور وقتالا شرس حامي الوطيس بين جيشين جيش يحمل رايات اسلامية وجيش يحمل رايات صليبية

فما كان من ارطغرل إلا أن أمر فرسان القبيلة ال400 بكل ثبات وحماس أن يتجهزوا لينصروا إخوانهم في الدين والعقيدة دون أن يعرف من هم حتى ودون أن يخشى أن تفنى قبيلته وفرسانها بإدخال نفسه في معركة كهذه .

وإذا بجيش المسلمين يرون فرسانا لا يشق لهم غبار لا يعرفونهم ولا يعرفون هل هبطوا من السماء أو خرجوا من باطن الأرض ينقضون كالعاصفة على الجيش الصليبي المتفوق في العدد والعتاد .

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وقاتلوا قتال الأبطال واستطاعوا أن يقلبوا خسارة المسلمين إلى نصر بحمد الله وهزم الجيش الصليبي وانتصر الجيش الاسلامي السلجوقي بقيادة الامير علاء الدين السلجوقي .

فرح الامير السلجوقي كثيرا بهؤلاء وبعقيدتهم النقية ولنصرتهم اياه وقدر لهم موقفهم فأقطعهم أرضا على الحدود الغربية للأناضول المتاخمة للحدود البيزنطية .

ظل أرطغرل في خدمة علاء الدين السلجوقي يخوض المعارك ضد المغول وضد الصليبين حتى وفاة علاء الدين عن عمر يناهز 96 عاما وبعد وفاة أرطغرل تم تنصيب إبنه "عثمان بن أرطغرل" أميرا .

ومن هذه القطعة الصغيرة التي إقتطعها لهم علاء الدين السلجوقي تأسست اقوى دولة بالعالم "الدولة العثمانية" ومن سلالة هذا الأمير الفارس المغوار البطل المجاهد حكم اقوى سلاطين الأرض وحملوا راية الإسلام لأكثر من 600 عام .