تراند اليوم : أرطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 كاملة مترجمة

أرطغرل 104 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 104 كاملة مترجمة ،وتدور الأحداث بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين.

كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً.

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها.

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

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مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع تردد قناة TRT1 11470