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تراند اليوم : حمزة لبيض يسبب انتقادات واسعة لزوجة تامر حسني

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تعرضت زوجة الفنان المصري تامر حسني، المغربية بسمة بوسيل لانتقادات عديدة من ابناء بلدها نتيجة مناصرتها لفريق زوجها في برنامج المواهب للأطفال the voice kids على الرغم من وجود الطفل المغربي حمزة الأبيض "الحائز على اللقب" في فريق كاظم.

ورغم  قيام بوسيل بالمباركة لابن بلدها حمزة لبيض بفوزه باللقب في الموسم الثاني من البرنامج إلا ان ذلك عرضها لهجوم شديد من بعض أبناء بلدها، معتبرين انها تخلت عن وطنيتها وانتمائها حين دعمت فريق زوجها.

وكانت بوسيل طلبت عبر حسابها على "انستغرام" التصويت لفريق تامر بدلاً من ان تقدم الدعم لابن المغرب حمزة لبيض، الامر الذي جعلها تغلق باب التعليقات تجنباً للانتقادات القاسية ضدها.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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