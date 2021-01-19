تراند اليوم : ماذا قال "رابح" the voice kids في أول تصريح له؟!

بعد أن فاز الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الثاني من the Voice Kids على MBC1 وMBC مصر، السبت آسراً قلوب الناس ومسامعهم، ومشعلاً حماستهم، بعد أن أدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة خلال مشوار البرنامج، أتيح "للقيصر"، #كاظم_الساهر أن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.

وفي أول تصريح له، أعلن حمزة أنه كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً.

كما شكر الطفل المغربي كاظم على تلبيته رغبة التواصل مع الفنان الكبير #صباح_فخري .

وجاء كلام لبيض فور انتهاء الحلقة الختامية وتتويج الفائز، حيث عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً في استديوهاتها في بيروت، ضم كلا من النجوم - المدربين الثلاثة كاظم و #نانسي_عجرم و #تامر_حسني ، إلى جانب مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، وسط حضور ملفت ومقتضب للطفل الفائز حمزة وأهله الذين شكروا بدورهم القيّمين على البرنامج، وأثنوا على التجربة الرائعة التي مر بها ابنهم.

إلى ذلك، شكر حمزة كل من تابع البرنامج وأحبه، وكل من صوت له.

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وفيما يتعلق بمتابعة دراسته الفنية والأكاديمية، شدد حمزة على أن العمل الفني لن يؤخره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدد عليه مدربه كاظم الساهر، قائلاً: "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار".

"وهذا ما فاز به"

يذكر أنه في الحلقة الختامية السبت، تنافس 6 أطفال مبدعين، هم: وسام نور وأشرقت أحمد ضمن "فريق تامر"؛ وماريا قحطان وحمزة لبيض ضمن "فريق كاظم"؛ ولجي المسرحي وجورج عاصي من "فريق نانسي"؛ وجاءت نتائج تصويت الجمهور مرجحةً كفة حمزة لبيض، وسط إجماعٍ من النقاد والجمهور حول النجاح الباهر للبرنامج، واحتضان النجوم - المدربين للمواهب كافة، وترحيب بتفوق جميع الأطفال المشاركين وخصوصاً أولئك الذين تمكنوا من بلوغ الحلقتين نصف النهائية والنهائية.

وإثر فوزه باللقب، حصل حمزة على عدد من الجوائز العينية والنقدية أبرزها: رحلة عائلية مقدمة من Disneyland® Paris لتصوير أغنية "أميرة ديزني" الجديدة "عيش الحكاية" (Live Your Life)، وذلك في تكريس للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين Disney و"the Voice Kids"؛ ومنحة دراسية قيمتها 200 ألف ريـال سعودي؛ ورحلة عائلية إلى لندن مقدمة من Wego؛ وتوقيع عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي مع إنتاج أغنية خاصة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "عيش الحكاية".