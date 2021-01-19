تراند اليوم : المغربي حمزة لبيض يفوز بلقب فويس كيدز في موسمه الثاني

بيروت - الخليج 365

توج برنامج “ذا فويس كيدز″ الطفل المغربي حمزة لبيض نجما بعد عشرة أسابيع من المنافسة على لقب أجمل صوت طفل في الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات (إم. بي. سي) التلفزيونية.

وتفوق لبيض البالغ من العمر عشر سنوات من فريق المطرب العراقي كاظم الساهر على منافسيه السعودي لجي المسرحي(عشر سنوات) والمصرية أشرقت أحمد (عشر سنوات)بحصوله على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة والاتصالات الهاتفية.

وفي الحلقة الأخيرة التي استمرت حتى منتصف ليل السبت في استديوهات (إم بي سي) في ذوق مصبح شمال العاصمة اللبنانية بيروت انحسرت المنافسة بين ستة أطفال وصلوا إلى النهائي .

ويتكون المدربون من المغني العراقي كاظم الساهر والمغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغني المصري تامر حسني. وافتتح الساهر البرنامج بإبداء السعادة لوجود هذا النوع من البرامج في العالم العربي الذي يعاني من حروب واضطرابات وقال الساهر للأطفال المشاركين ” بوجودكم إن شاء لله ما في حروب ولا قتال ولا ظلم “.

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وكان حمزة لبيض قد تفوق على الطفلة اليمنية ماريا القحطان(8 سنوات)وهي أصغر متسابقة في نصف النهائيات والنهائيات والتي أدخلت البهجة والفرح إلى قلوب الشعب اليمني المطوق بالحروب .

وتميز لبيض بأداء لافت للقدود الحلبية حاز على إعجاب الجمهور. وبجانب اللقب يفوز حمزة بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة مع تصوير فيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 200 ألف ريال سعودي وهدايا أخرى.

وبعد إعلان النتيجة قدم حمزة القدود الحلبية التي اشتهر بها بعد أن حظي باتصال مباشر مع مطربه المفضل السوري صباح فخري. وحضرت الفائزة في الموسم الأول من البرنامج لين الحايك التي قدمت أغنية خاصة يقول مطلعها” عم اكبر كل يوم عن يوم”.

(رويترز)