الاكثر متابعة اليوم - السلطات السورية تفرج عن آنجي خوري وقمر تحتفل بها

منذ أيام، القت قوات الأمن الجنائي السوري القبض على السورية أنجي خوري، واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، في محيط منطقة المزة.

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يأتي هذا بعد دعوى قضائية رفعت ضدها من قبل الفنانة اللبنانية شيراز، وأمرت النيابة العامة في سوريا بجلبها للتحقيق معها، لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها، لهذا ألقي القبض عليها.

اليوم، فاجأت المغنية اللبنانية قمر حين نشرت فيديو مع آنجي، وباركت لها خروجها من السجن بهذه السرعة غير المتوقعة.

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وكتبت: “تفوز بنات النيّة الطيبة والروح الحلوة النقية في نهاية المطاف.. سعيدة بعدة آنجي الصغيرة”

وتابعت: “لا شيء سيؤذيك حين يكون الله إلى جانبك”

آنجي ريما استغلها البعض وجعلها أداة على السوشيال ميديا، وكانت قابلة لهذة الجرأة التي تنشرها بإستمرار على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تصنفها كبنات آخر الليل، أو البنات اللاتي تستعرضن أجسادهن للإغراء.

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قد تكون ظُلمت في الحياة، لكنها تظلم نفسها أكثر بهذه الحركات الصبيانية على الإنترنت.