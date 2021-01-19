تراند اليوم : إحالة الإعلامية المصرية ريهام سعيد لمحكمة الجنايات

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بإحالة الاعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات رفقة 7 متهمين أخرين.

وأوضح المستشار أن من بين المتهمين 4 من فريق عمل برنامجها على فضائية النهار "صبايا الخير" وهم المنتج الفني للبرنامج ومعدته والمصور الخاص به، وذلك لاتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الاطفال والاتجار في البشر من وراء برنامجهم التلفزيوني.

وأضاف أن هذا التطور يعني أن حبس ريهام سعيد سيستمر حتى موعد المحاكمة، بعد أن كان من المفترض النظر في تجديد حبسها أو إخلاء سبيلها اليوم الأربعاء.