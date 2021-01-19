تراند اليوم : رابط تحميل موقع النجاح :: نتائج الثالث متوسط 2018 كركوك الانبار صلاح الدين النجف الاشرف السيلمانية حسب الاسم

أعلنت الخميس كافة نتائج الثالث المتوسط في العراق لجميع الطلاب والطالبات، فقد نشر وكالة الفرات نيوز نتائج الثالث المتوسط 2018 الدور الاول العراق عبر الرابط التالي للعام الدراسي 2017 – 2018 النتائج للمديريات الآتية: {الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3، الديوانية، البصرة، النجف الاشرف، ديالى، ذي قار، ميسان، واسط}".

وستستمر الوكالة الفرات نيوز بنشر باقي النتائج لكافة المديريات في بغداد والمحافظات ويمكنك استقبالها على هاتفك من خلال الاشتراك بتطبيق {الفرات نيوز}.

للإطلاع على النتائج أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا



طالع مباشرة نتائج الثالث متوسط عبر موقع ملازمنا لجميع الطلاب والطالبات في العراق للفصل الدراسي الثاني من العام 2018 عبر الرابط التالي https://mlazemna.com/ .

بامكانكم اليوم تحميل كافة نتائج الثالث المتوسط 2018 في محافظات بغداد والرصافة الاولى - الرصافة الثانية - الرصافة الثالثة - الكرخ الاولى - الكرخ الثانية - الكرخ الثالثة - البصرة - نينوى - الانبار - المثنى - النجف - كربلاء - واسط - بابل - ديالى - القادسية - ذي قار - صلاح الدين - كركوك - ميسان لجميع الطلاب والطالبات فور اعلان النتيجة.

أكدت مديرية تعليم بغداد أن نتائج الثالث المتوسط في كافة المدن محافظة بغدادستعلن أعلنت رسميا في الرصافة الاولى والثانية، ونتائج الثالث التوسط في الكرخ عبر موقع وزارة التعليم وموقع النجاح.

نتائج الثالث المتوسط 2018

اقرأ أيضاً

فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

روابط فحص نتائج الثالث المتوسط 2018

موقع ناجح نتائج الصف الثالث المتوسط 2018

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار الثالث المتوسط 2018 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي ، في الرصافة وبغداد وكل المحافظات العراقية.

رابط تحميل نتائج الثالث المتوسط 2018 الفصل الثاني.

حيث نرفق لكم اليوم رابط مباشر لموقع شبكة أخبار الناصرية للاطلاع على كافة نتائج الثالث المتوسط 2018 الدور الاول فور صدورها، عبر الرابط التالي .

بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.