تراند اليوم : نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2018 بابل الكرخ نتائج الثالث متوسط 2018 كركوك كربلاء موقع ناجح نتائج الصف الثالث متوسط ٢٠١٨

ننقل لكم رابط نتائج الثالث متوسط فى العراق حيث ظهرت نتائج المتوسط فى كل المحافظات العراقية الأن، كان وزير التربية والتعليم العراقي، محمد اقبال عمر الصيدلي قد اعتمد نتائج الثالث متوسط فى العراق وظهرت النتائج على قناة العراقية التربوية فى كل المحافظات على أن ترفع على النت خلال دقائق قليلة لكل الطلاب وفى كل المحافظات والتى ننقلها لكم.

طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط فى العراق 2017

يمكن لطلاب الثالث متوسط فى العراق معرفة نتائج الثالث متوسط فى العراق من خلال كتابة رقم التسجيل الخاص بهم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتائج الثالث متوسط فى العراق.

أخبار نتائج الثالث متوسط فى العراق 2017

كان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العراقية قد أكد أن نتائج الثالث متوسط ستعلن قريبا مؤكدا أن وصول أعداد طلاب الثالث متوسط فى العراق إلي 400 ألف طالب هو السبب فى ذلك وأكد أن النتيجة ستعلن بشكل نهائي عقب نهاية التصحيح بكل الطرق.

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وظهرت نتائج الصف الثالث متوسط 2018 الدور الاول في العراق ،وسجلت المادة الاسلامية النسبة الاعلى في النجاح في نتائج الثالث المتوسط لعام 2018، فيما سجلت المادة الانجليزية أقل نسبة نجاح مقارنة مع المواد الباقية في منهاج الثالث متوسط .

وأعلنت النتائج في المناطق التالية/

١-رصافه لاولئ

٢- رصافه ثانيه

٣-الرصافه ثالثه

٤-الديوانيه

٥-البصره

٦-النجف لاشرف

٧-ديالئ

٨-ميسان

٩-الكوت

اما كرخ الاولي وثانيه مطلع الاسبوع القادم .

ويمكنكم زوارنا الاعزاء تحميل نتائج الطلاب من هنا