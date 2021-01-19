تراند اليوم : لا عشاء بعد اليوم.. تجربة فتاه في خسارة 15 كيلو في 60 يوماً فقط

لا عشاء بعد اليوم.. تجربة فتاه في خسارة 15 كيلو في 60 يوماً فقط

غزة / الخليج 365

بعد ما لقيت اخيرا افضل طريقة لخسارة الوزن وخسرت 15 كيلو من وزني في فترة قصيرة ،بدا ناس كتير تسالني كيف قدرتي تخسري كل هدا الوزن بهاي الفترة القصيرة وكيف هي الطريقة عشان هيك قررت اشارككم تجربتي.

بصراحة انا ما كنت نحيفة، جسمي كان مليان بشكل عادي، لكن بعد وقت قصير اتفاجئت بجسمي اللي الملابس صارت ما بتيجي علي مقاسه وكمان كرشي اللي شكلة صار مستفز وصرت بصراحة استحي انزل مع صحباتي، ومن هون بدأت رحلة التحدي واني لازم جسمي يبقى مثالي، اي نعم رح اضحي باكلات كتير بحبها بس كلو يهون عشان يرجع جسمي حلو ورشيق. بدأت كل يوم الصبح اجري لمدة ساعة وبليل بروح الجيم، ومع ذلك كان وزني بيزيد بشكل مرعب لحد ما وصلت لـ 87 كيلو، بدات اتنازل اكتر في الاكل وابعد عن الحلويات والبطاطا والخبز، واعتمدت فقط علي الخضار والفاكهة وشرب المياه، مع محاولات في تجربة بعض انواع حبوب تنزيل الوزن الغالية ولكن بدون فائدة ووزني رجع يزيد مرة تانية . لحد ما صادفت في يوم اعلان عن رزمة منتجات صحية او زي ما بيسموها قاتلة السمنة، ماكانش قدامي غير اني اجربه زي غيره، ولكن اللي شجعني اكتر في تجربتة هي اراء الناس في المنتجات والمراجعات اللي انعملت عليها بتقول ان 96.7% من اللي جربو المنتجات فقدوا من 8 الي 16 كيلو في اول 3 اسابيع وده اللي خلاني اتشجع واجرب منتجهم.

وصلتني المنتجات في خلال اسبوع لحد باب بيتي، وقرات الارشادات اللي معاها بتقول انه بيتاخد قبل نصف ساعة من كل وجبة. بدأت انتظم عليها وفي خلال اسبوعين خسرت 7 كيلو من وزني بصراحة كنت مندهشة من فاعلية المنتج، جسمي رجع احسن والكرش بدا يختفي، وبعد ما كملت 60 يوم خسرت 15 كيلو من وزني، في الوقت الصغير ووصلت للوزن المثالي 72 كيلو فقط.

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