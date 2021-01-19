تراند اليوم : تردد قناة ميكي الجديد 2018

تردد قناة ميكي الجديد 2018 على قمر النايل سات، وهي قناة ترفيهية مخصصة للأطفال في الوطن العربي، تبث محتوى ترفيهي من برامج للأطفال ومسلسلات كرتون وأغاني تعليمية، تفوقت على كثير من قنوات الأطفال، حيث شكلت طبقة عريضة من المتابعين ليس فقط على مستوى الأطفال الصغار، بل هناك طبقة كبيرة من الكبار تتابع برامجها، حبيث تعرض أفلام أجنبية جديدة مترجمة إلى اللغة العربية على مدار الـ24 ساعة، بخلاف أفلام الديزني المخصصة للأطفال .

تبث قناة ميكي للأطفال برامجها على القمر الصناعي نايل سات،ومقرها الرئيسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ب7 إكتوبر في جمهورية مصر العربية، في هذا الجمهور نرفق تردد قناة ميكي للاطفال على النايل سات بعد إنقطاعه وإختفاء بثها لفترة من الزمن.

تردد قناة ميكي للاطفال 2018

أُصيب مشاهدي قناة ميكي للأطفال بالضجر والغضب الشديد بعد إنقطاع بث قناة ميكي على قمر النايل سات، حيث إختفت القناة من على جهاز التحكم لفترة ليست بالقليلة، ما دعا محبي ومشاهدي القناة إلى إبداء تساؤلاتهم حول الأسباب التي أدت إلى إختفاء القناة، وفي حقيقة الأمر هو أن إدارة القناة أجرت تحديثاُ على ترددها بالنايل سات وباقي الأقمار الصناعية الاخرى، نتيجة إنتشارها الواسع، وكمية المشاهدات التي حظيت بها القناة، بعد النجاح الباهر الذي حققته، لذا نعرض لكم أحدث تردد لقناة ميكي للأطفال على قمر النايل سات وعربسات .

تردد قناة ميكي 2018

أحدث تردد لقناة ميكي للأطفال على نايل سات .

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