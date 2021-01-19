تراند اليوم : نتيجة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس “تجاري وزراعي وصناعي” – موقع بوابة التعليم

نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2018 برقم الجلوس حيث تم الاعلان الرسمى عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بشعبها المختلفة نتيجة دبلوم التجارة 2018، ونتيجة دبلوم الصناعة ، وكذلك نتيجة دبلوم الزراعة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده اليوم داخل وزارة التربية والتعليم، والذى فور ان انتهى ظهرت النتيجة على موقع بوابة مركز المعلومات، والذى تم الاعلان من خلاله عن اسماء اوائل الدبلومات الفنية للعام الحالى

فيما تنقسم الدبلومات الفنية الى اربع اقسام رئيسية هى الدبلوم الزراعى، والدبلوم الصناعى، والدبلوم التجارى، والدبلوم الفندقى فقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالى عدد 677 الف طالب فى جميع انواع الدبلومات، واكدت العديد من المصادر ان مستوى الامتحانات كان جيد، ومناسب لجميع المستويات من الطلاب كما مرت جميع اعمال الامتحانات بسلام مع عدم وجود اى شكاوى تذكر من صعوبة الامتحانات، وان كثرت حالات الغش المسجلة داخل بيانات الوزارة للعام الحالى الا ان الامتحانات بصفه عامه قد مرت اجرائتها بدون مشاكل كبيرة ورئيسية، ولكن كانت الامور تحت السيطرة من قبل وزارة التربية والتعليم بكافة الشعب الصناعية والتجارية والزراعية.

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم مبعاد محدد لاعلان نتيجة الديلومات الفنية 2018 بنظاميها الثلاث سنوات، والخمس سنوات، ولكن الاخبار الواردة على لسان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم تؤكد اقتراب الاعلان الرسمى عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الحالى خاصتا بعد قرب الانتهاء من كافة اعمال الرصد الذى وجه بضرورة تحرى كامل الدقة فى اجرائات التصحيح والرصد للدرجات حتى لا يتعرض اى طالب للظلم فى التصحيح او خلال عملية رصد الدرجات داخل الكنترولات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول 2018 برقم الجلوس:

اما عن ما يخص اعلان النتيجة وكيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الاول فيعد موقع بوابة التعليم الفنى هو البوابة الرئيسية التى يعتد بها اظهار نتيجة طلاب الدبلومات الفنية بكافة الشعب هذا العام كما كان يحدث بالاعوام السابقة، وان كثرت المواقع الاخبارية التى تقدم خدمة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الا ان موقع بوابة التعليم الفنى هو البوابة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لاظهار نتيجة الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية لهذا العام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الاول برقم الجلوس ظهرت الان ويمكنكم الحصول عليها من هنا عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

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الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم، والذى وضعنا رابطه بالاعلى.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب سواء صناعى او تجارى او زراعى

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، والحصول على النتيجة.

ومن الملاحظ كثرة عدد الطلاب بالدبلوم التجارى عن باقى الدبلومات نظرا لكونه بوابة عبور بالنسبة للطلاب الى كلية تجارة حيث يدرس الطلاب به العديد من المواد التى تؤهلهم للالتحاق بكلية التجارة، وهو الامر الذى زاد من عدد الطلاب الملتحقين لشعبة تجارة بالدبلومات الفنية للعام الحالى، والاعوام السابقة.

يمكنكم الاستعلام عن ظهور النتيجة من موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا، والذى تم من خلاله الاعلان عن ان النتيجة الرسمية للديلومات الفنية سيتم اعلان عن ظهروها يوم 28 من شهر يونيو الحالى اى يوم الخميس القادم، وهو الامر الذى ينتظره جميع طلاب شعب الدبلومات الفنية بفارغ الصبر.

وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2017 الدور الاول برقم الجلوس يمكنكم الدخول على موقع بوابة التعليم الفنى من هنا، وكذلك يمكنكم متابعة التحديثات المستمرة فى الموضوع الحالى الذى سنقوم من خلاله، وفور الاعلان الرسمى من قبل وزارة التربية والتعليم عن اعلان نتيجة الدبلومات الفنية على الموقع المذكور بمساعدة جميع الطلاب، والمواطنين الراغبين فى معرفة نتائج الطلاب عن طريق ترك تعليق يحمل بيانات الطالب، واهمها رقم جلوس الطالب، وسنقوم بالدخول الى المواقع المختصة بالاعلان الرسمى عن نتيجة الدبلومات بكافة شعبها المختلفة، ونجلب النتيجة فى التعليق او نرسلها بالايميل فى حالة الرغبة فى الاحتفاظ بسرية النتيجة الخاصة بالطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018:

قد تم الاعلان الرسمى عن نسب النجاح للسنة الدراسية الحالية من قبل متحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتى بلغت نسبة النجاح العام فيها 54.5 % ام نسب النجاح بالشعب فكانت كالاتى :

نوع الدبلوم النسبة الخاصة بالنجاح الدبلوم الصناعى 58.71% الدبلوم التجارى 53.17% الدبلوم الزراعي 35.83% الدبلوم الفندقي 87.50%

وعن الارقام التفصيلية الخاصة بعدد الطلاب الممتحنين للعام الحالى فقد كان مجمل طلاب الدبلومات الفنية كما اوضحنا 677 الف طالب عدد طلال الشعبة الرزاعية منهم وصل الى 71 الف طالب فيما كان عدد طلاب الشعبة الصناعية 150 الف، وكان العدد الاكبر من الطلاب بالثانوى التجارى حيث وصل عدد الطلاب الى 245 الف طالب قاموا باداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الحالى، والتى مرت بشكل جيد، وبدون مشاكل وصعوبات فى الامتحانات.

وكنوع من انواع المساعدة لزورنا الكرام من طلاب واهالى طلاب الدبلومات الفنية للعام الحالى سنقوم بالمساعدة فى الحصول على النتجة الخاصة بكل طالب فى اى شعبة، ونقوم بتركها فى تعليق فقط يمكنكم ترك رقم الجلوس واسم الشعبة – ونؤكد على ترك اسم الشعبة الخاصة بالطالب- وسنقوم بجلب النتيجة وتركها داخل التعليق الخاص بكم او ارسلها عبر الايميل الشخصى فى حال تركه مع التعليق الذى سيكتب فيه الشعبة ورقم الجلوس.

وسنقوم لاحقا بمتابعة كافة تفاصيل اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الاول برقم الجلوس فى جميع الشعب “التجارية – الزراعية – الصناعية” وكذلك الفندقية داخل جميع المدارس المصرية، والتى من المتوقع ان يتم الاعلان عنها فى غضون اقل من اسبوع من تاريخ نشر هذا التحديث، ولن لم يتم الى الآن التوضيح الرسمى من قبل وزارة التربية والتعليم لميعاد اعلان النتيجة الا ان جميع الشواهد تؤكد ظهرها خلال ايام، وهو الامر الذى سنتابع كل اخباره من خلال المقال الحالى.