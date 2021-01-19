تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 .. نتائج الكرخ الثانية الثالث متوسط 2018 نتائج كركوك الثالث متوسط في كربلاء نتائج الصف الثالث متوسط 2018 ذي قار + واسط نتائج الثالث متوسط

نرصد إليكم نتائج الثالث متوسط 2018 العراق بمختلف المحافظات، حيث كان يترقب خلال الأيام القليلة المقبلة ظهور نتيجة الثالث متوسط بالعراق الدور الثالث عبر وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد ظهورها نتيجة والانتهاء من تجميع الدرجات وإرسالها للجنة المركزية بالعاصمة العراقية، إلي أن ظهرت النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية.

وانتظر الجميع إعلان نتائج الثالث متوسط بالعراق 2018 للدور الثالث بعد أن وصلت نسب النجاح الخاصة بالمحافظات العراقية في الدور الأول إلي 87.71%، حيث جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية محافظة الناصرية بنسبة نجاح 85%، وجاءت بغداد في المركز الثاني بنسبة 81%، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات بمختلف المحافظات والآن تم الإعلان على النتائج عبر الأنترنت لللاب اللذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول أو الدور الثاني، وتعد مرحلة التعليم المتوسط في العراق من المراحل المؤثرة في حياة الطالب قبل انتقاله للمرحلة المقبلة، لذا تحتل أهتمام شديد من قبل الشارع العراقي.

نتائج الثالث متوسط العراق

يمكن الحصول على نتائج متوسط العراق من خلال موقع النجاح والسومرية نيوز ووزارة التربية والتعليم الآن بعد الإعلان نتائج الطلاب ، وذلك من خلال رقم الجلوس والمحافظة وأسم الطالب، ويمكن الآن معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط من هنا.

روابط نتائج الثالث متوسط 2018

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يمكن لطلاب الثالث متوسط محافظات العراق الدور الأول 2018 الحصول على نتائجهم عبر الروابط التالية:النتائج من هنا