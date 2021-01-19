تراند اليوم : نتائج الصف الثالث المتوسط 2018 الدور الأول : الكرخ + بابل نتائج الصف الثالث المتوسط موقع ناجح نتائج المثنى كربلاء نتائج الثالث متوسط 2018 الانبار

نتائج الثالث متوسط العراق 2018 وجميع المحافظات الآن، فالجميع الآن يشغله أمر واحد فقط بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات المقررة ألا وهي معرفة نتائج الصف الثالث متوسط 2017 ونحن هنا من خلال الخليج 365 نرصد لكم خدمة متميزة وهي استعلام نتائج الثالث متوسط 2017 الدور الأول فتابعوا معنا.لجميع أبناء تلك المرحلة الهامة، حيث قد تم إعلان نسب النجاح بالأمس من السيد وزير التربية العراقية، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الفيزياء 90، الإنجليزية 77%، اللغة العربية 93%، الإسلامية 98%، الإجتماعيات 68%، الأحياء 92%، الكيمياء 93%، الرياضيات 85%، يمكنك الآن الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2017 في العراق عبر موقع ناجح وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز وموقع النجاح، قد تكون إشارة الإطلاع على النتائج قد ظهرت برقم التسجيل أو الأسم.

روابط نتائج الثالث متوسط 2018 العراق

تلك النسب أعلاه هي الأفضل في نتائج الثالث متوسط طبقًا لتصريحات السيد الوزير بمقارنتها بالسنوات السابقة، كما يجرى الآن صدور قائمة أسماء أوائل نتائج الثالث متوسط للعام الدراسي 2018، وتشير جميع التوقعات أن معظم أوائل هذه النتائج من الطالبات، لذا من المفترض أن يتم تكريمهم بعد ظهور النتائج ، أما عن روابط النتيجة فهي على النحو التالي.

موعد نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق

لحظة إعلان نتائج الثالث متوسط بالعراق وجميع المحافظات، بغداد، الأنبار، بابل، أربيل، كركوك، المثنى، البصرة، ذي كار، السليمانية، ديالى، واسط، صلاح الدين، نينوى، دهوك، السليمانية، كربلاء، القادسية، ميسان، تلك المحافظات سيتم إعلان نتائجها بالتتابع وبنظام الدور.