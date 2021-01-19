تراند اليوم : 5 قتلى في هجوم مسلح على مقر صحيفة أمريكية

قال مسؤولون أمريكييون إن 5 أشخاص قد قُتلوا وجُرحَ آخرون في إطلاق نار داخل مقر صحيفة أمريكية بمدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن .

وأكدت الشرطة أن الهجوم وقع على مقر صحيفة كابيتال غازيت، بعد ظهر الخميس، وأنها ألقت القبض على مشتبه به، مع وجود كثير من الضحايا في موقع الحادث.

وذكر تقرير أمريكي أن مسلحا أطلق النار على "عدة موظفين" داخل مقر الصحيفة من خلال باب زجاجي.

وأكد العاملون في مبنى كابيتال غازيت إنهم تعرضوا لإطلاق النار من خلال باب زجاجي في غرفة الأخبار.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع على الصحيفة، التي تلقت مؤخرا تهديدات "عنيفة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وتم القبض على رجل في نهاية الثلاثينيات من العمر، يعيش في ولاية ماريلاند ويجري استجوابه.

وبحسب ما ورد فقد رفض التعاون مع ضباط الشرطة، وقال مصدر بالشرطة لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه "جرح" أطراف أصابعه لتجنب الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر بانه عُثر معه على قنابل يدوية وقنابل دخان مزيفة كانت في حقيبة ظهر. وأكد أنه استخدم مسدسا دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال نائب رئيس شرطة مقاطعة آن أروندل "وليم كرامف" إنهم عثروا على شيء في المبنى "من المفترض أن يكون عبوة ناسفة" ودمروه.

وأضاف أنه تم إخلاء 170 شخصا من المبنى الذي يضم شركات أخرى.

ووصف الصحفي فيل ديفيس ما حدث قائلا :"ليس هناك أمر أكثر رعبا من سماع إطلاق النار على عدة شخاص، ثم تسمع وأنت تحت مكتبك صوت إعادة تلقيم السلاح".

وقال ديفيس إن إطلاق النار في مكتب الصحيفة في أنابوليس كان يشبه "ساحة الحرب".