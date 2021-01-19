الاكثر متابعة اليوم - رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الاستشكال المقدم من دفاع سما_المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف ريهام_سعيد، لحين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض.

وكانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهمة سما المصري، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

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القرار جاء لاتهام سما المصري بالسب والقذف للإعلامية ريهام سعيد، كما شمل الحكم إلزامها بأن تؤدي للمجني عليها مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكانت النيابة قد أحالت سما المصري بتهمة السب والقذف، وشمل أمر إحالة المتهمة، في القضية التي حملت رقم 535 لسنة 2020، أنَّها في شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، تعدت المتهمة على المجني عليها ريهام سعيد بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وتضمن أمر الإحالة أن ذلك الأمر طعنًا في عرضها، بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق «واتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات.