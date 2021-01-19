الاكثر متابعة اليوم - هيفا لماذا انسحبت من مسلسل يسرا؟

حل المؤلف المصري مدحت العدل، ضيفاً على برنامج (ET بالعربي)، وتحدث عن مسلسله القادم بعنوان (حرب أهلية)، للفنانة المصرية يسرا، وقال إنه يدور في إطار الدراما الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدراما الاجتماعية تحقق نجاحًا كبيرًا.

وعن سبب انسحاب الفنانة هيفاء_وهبي، من المسلسل، أوضح مدحت العدل أن المسلسلات في العادة تعرض على أكثر من فنان، وبناء على رؤيته الخاصة يقيم الدور فيقبل أو يرفض ولم تجد هيفاء وهبي الدور مناسبًا لها فرفضته ببساطة.

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وكنا علمنا أن هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل نحو شهر وذلك بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

وجارِ البحث عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة له هيفاء وهبي في أحداث المسلسل.

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المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.