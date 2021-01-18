تراند اليوم : مشروب جيليان مايكلز لحرق الدهون في وقت قصير

غزة / الخليج 365

يعتبر من أشهر مشروبات تخسيس الوزن في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مشروب جيليان مايكل، يساعدك في انقاص وزنك بطريقة سهلة وفي وقت قصير جدا.

ووفق موقع الأمريكى "caloriebee"فإن هذا المشروب يعتبر من مشروبات الديتوكس الأكثر فعالية وشعبية لفقدان الوزن، حيث تم إختبارها على أكثر من مليون شخص، وكانت النتيجة فعالة في الحد من الوزن الزائد فى وقت قصير.

مكونات مشروب جيليان مايكلز :

60 أوقية من الماء المقطر النقي.

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1 ملعقة طعام عصير توت نقي غير مخلي.

1 حزمة الهندباء.

2 ملعقة طعام عصير ليمون.

طريقة تحضير مشروب جيليان مايكلز :

تضاف كافة المكونات الى 8 أوقيات من الماء المقطر ثم يوضع على النار لمدة 10 دقائق ثم نطفئ النار ويترك ليبرد تماما ثم يوضع في الثلاجة ويشرب الكوب كاملا خلال اليوم. وتكرر العملية ثلاث مرات يوميا على فترات متباعدة