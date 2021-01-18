شكرا لبحثكم عن خبر وصفتها بالمميزة والحلوة وأستدلت بآية من القرآن الكريم .. مؤخرة رانيا يوسف تقودها للمحاكمة والخميس القادم أولى الجلسات ( تفاصيل مثيرة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قبل أيام قليلة أطلقت الممثلة رانيا يوسف تصريحًا مثيرًا للجدل خلال حوارها على قناة عراقية، والذي عرف لدى الجمهور بحديث «المؤخرة» لتتصدر بعدها الفنانة تريند منصات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وطالب عدد كبير من رواد «سوشيال ميديا» بمحاكمتها حسب موقع السلطة .

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات إلي النائب العام للمطالبة بالتحقيق معها بتهمة الفعل الفاضح، ليقيم بعد ذلك المحامي أشرف ناجي جنحة مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل والتي حددت جلسة 21 فبراير الخميس المقبل، موعدا لبدء محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة ازدراء الاديان والاعتداء على قيم المجتمع، في الجنحة المقامة.

حديث «المؤخرة» على قناة عراقية

وقال المحامي أشرف ناجي في دعواه والتي أقامها أمام محكمة جنح قصر النيل في مطلع شهر يناير 2021، فوجيء الشعب المصري والعربي كله بإحدى اللقاءات التليفزيونية والتي ظهرت فيه رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج مع الفارس وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها فقالت «أن مؤخرات كل النجمات بارزة لست الوحيده ولكن مؤخرتي مميزة وحلوه»، وتابعت «لما يكون عندك حاجة حلوه بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها» ثم أردفت بأية قرآنية «وأما بنعمة ربك فحدث».

المحامي يتهمها بإزدراء الأديان

وأوضح المحامي في عريضة دعواه استكملت ازدءا الدين الاسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متي نري رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية «يا ساتر يا رب ليه، ليه الطرحة دي هتزود مني ايه» فقال لها المذيع يا ساتر علي الحجاب فأجابت «من امتى كنا محجبين احنا المصريين مكناش محجبين» فقرر لها المذيع أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت علي انه احنا المصريين مكناش محجبين وان الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات واواخر السبعينات.

وأضاف المحامي، فقرر لها المذيع للمرة الثانية انه فرض من 1400 سنة فقالت لا لا ما عندنا شيوخ الأزهر عمر ما كانت مراتهم ولا بناتهم محجبات واحنا بنشوف في الصور القديمة انهم مش محجبات وشوف حفلات ام كلثوم طلع لي واحدة محجبة قاعدة، وعند سؤالها هل تؤمني انه فرض قالت «لا متهاليش لكن اتفرض علينا من 1450 سنة وكان اتفرض علي المسلمين اجمعين لان عندك بلاد كانت محجبة وبلاد لا ولو الحجاب فرض اسلامي كانت البلاد الاسلامية كلها اتحجبت»، وقد قررتها صراحة بعدم إيمانها بفرضيه الحجاب ، وقد سئلها المذيع صراحة تستغلي الدين في شيء ثم بعد كده تركنيه علي جنب فقررت انها مش محتاجة تستغل الدين في شيء.

وتابع في دعواه: «آثارت هذه الأقوال والكلمات غضب وسخط شعبي كبير بسبب ما قررته الممثلة المشهورة من افكار شاذة وهدامة تنكر بها الثوابت الدينية المفروضة علي المسلمين من 1450 سنة و تدعو فيه الي هدم القيم والاخلاق للمجتمع المصري الاصيل».

وأوضح بقوله إن ما جاء بهذا البرنامج وهذه الأقوال ما هو إلا تطاول علي الدين الاسلامي وإزدراء لرمز للاسلام ترتديه الفتيات والمفترض أن يكون له كل القدسيه والاحترام خصوصا اننا في بلد جاء دستورها ان الاسلام دين الدوله وجاء دستورها بالمحافظه علي القيم والاخلاق والعادات والتقاليد الاصيله للشعب المصري، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل وقد سبق أن تم التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فستان رانيا يوسف”.

المحامي يطالب بمحاكمتها بنص 6 مواد من قانون العقوبات

وفند ناجي في الدعوى، أن ما جاء بهذا الفيديو يمثل جريمه إزدراء الدين الإسلامي وتكدير الأمن والسلم العام حيث اثار غضب المصريين والمصريات كما آثار غضب المسلمين في العالم وآثار غضب كل من شاهد هذا الفيديو بما به من تطاول واستهزاء بالزي الاسلامي الشرعي ، وهي الجرائم المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 80د ، 98/2 ، 102 ، 161 ، 176، ، 188 من قانون العقوبات بالاضافة إلي إرتكاب جريمة التعدي علي قيم اسرية المعاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 .