تراند اليوم : نتيجة الشهادة السودانية 2020 /2021 ..نتيجة امتحانات الشهادة السودانية حسب الاسم

استخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 - 2021 حسب رقم الجلوس والاسم من المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في السودان.

ونقدم لكم رابط معرفة تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2020 الذي يتيح للطلبة التابعين إلى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم ومختلف ولايات السودان؛ معرفة النتائج وكشف الدرجات كاملا.

وفي تفاصيل الأحداث التي يشهدها يوم الإثنين السابع عشر من الشهر الجاري، فإن وزارة التربية والتعليم تعتزم عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 02:00 ظهرًا وفق التوقيت المحلي المعمول به في السودان.

وأفادت مصادر تربوية في تصريحات تابعتها سما الإخبارية بأنه سيتم السماح لوسائل الإعلام الرسمية بتغطية مراسم مؤتمر إعلان نتائج الشهادة السودانية، وفق إجراءات الوقاية المعروفة مسبقا رابط نتائج الشهادة السودانية 2020: اضغط امن هناااااا

اقرأ أيضاً