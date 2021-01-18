تراند اليوم : الاجازات الرسمية 2020 .. الاجازات الرسمية 2020 في مصر

الاجازات الرسمية 2020 هي أعياد، مناسبات، أحداث، وعليها تنبني الاجازات الرسمية أو الطارئة، ومصر من بين الدول العربية والإسلامية التي لها مجموعة من الإجازات في العام، فموعد الاجازات الرسمية في مصر لعام 2020 نستدرك أنّ العام الجديد وهو 2020 يحتوي على الكثير من الإجازات العامّة والخاصة بما تخُص المناسبات الدينية والوطنية، والأجندة الفصليّة للعام الدراسي في مدارس جمهورية مصر العربية لتنتظر الولوج في الأيام الدراسية والإنتظام بها بالتزامن مع البدء الفِعلي للعام الميلادي الجديد، وقد صدر العديد من النشرات الوزارية التي تتحدّث عن موعد الاجازات الرسمية في مصر لعام 2020 والتي لا تقتصِر فقط على المدارس بل تشمل كُل المؤسسات الحكومية، وفي كُل عام يتمّ في بدايته إصدار أجندة للإجازات الرسمية التي تتكامل لتُنتج في النهاية بوتقة من الجداول الزمانية بأسماء الإجازات الرسمية ومُناسباتها.

الاجازات الرسمية في مصر 2020

مرسُوم حكومي صادر عن الوزارات المعنيّة في حكومة جمهورية مصر العربية كان فيصَلِي ومُعمَّق كثيرًا في المحتويات التي تُصدرها في مقدّمة ما تناقلتهُ العديد من المواقع الإخبارية والصُحف والمجلات نقلًا عن الحكومة المصرية بعدما أفضَت بذكر العديد من المُناسبات والعطلات والأعياد التي ألصقت بها الكثير من العطلات الرسمية في هذا الأمر.

موعد بداية الترم الأول 2020 وموعد دخول المدارس في جمهورية مصر العربية سيكون يوم السبت 24 سبتمبر 2020.

اجازة رأس السنة الهجرية لسنة 1441 هجريًا الذي يوافق يوم الإثنين 2 أكتوبر 2020.

موعد إجازة 6 إكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الخميس 6 أكتوبر 2020.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف في جمهورية مصر العربية الذي يوافق يوم الأحد 11 ديسمبر 2020.

إجازة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم السبت 7 من شهر يناير لعام 2020.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية الذي يوافق يوم الأربعاء 25 من شهر يناير 2020.

هذا وتستمرّ إجازة نصف السنة 2020 لمدة أسبوعين علي أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني موعد العودة الفعلية للمدارس الترم الثاني، وذلك موعد عودة الدراسة المنتظمة في الجامعات يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2020.

الاجازات الرسمية 2020

الترم الثاني أو ما يُسمّيه البعض الفصل الدراسي الثاني كان حاوٍ في العديد من أيّامه على إجازات وعطلات رسمية قادرة على أن تتسق فيما بينها لتُقدّم العديد من الفرص وتسنح ليكون هُناك فُسحةٌ من أجل التربع على هذه العطلات التي يتحاور العديد من الأفراد على كيفية قضائها.

أمّا عن باقي اجازات 2020 بالتفصيل فنبدأ بـ إجازة عيد شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين 17 أبزيل 2020.

إجازة عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2020.

إجازة عيد العمال الذي يوافق الاثنين 1 مايو 2020.

موعد بداية شهر رمضان 2020 يوم 26 من شهر مايو 2020.

موعد إجازة عيد الفطر 2020 سيكون يوم 26 يونيو 2020 ولمدة 3 ايام.

يوم الجمعة 30 يونيو 2020 اجازة ذكري ثورة 30 يونيو.

يوم الاحد 23 يوليو 2020 موعد إجازة ثورة 23 يوليو.

موعد إجازة عيد الاضحى 2020 في مصر يوم السبت 2 من شهر سبتمبر 2020 ولمدة 4

ومثل السنة الماضية 2019 فإن إجازات 2020 على ذات الغرار.

اليوم التاريخ مناسبة الإجازة 1 السبت 7/1/2019 عيد الميلاد المجيد 2 الأربعاء 25/1/2019 ثورة 25 يناير 3 الإثنين 17/4/2019 شم النسيم 4 الثلاثاء 25/4/2019 عيد تحرير سيناء 5 الإثنين 1/5/2019 عيد العمال 6 الجمعة 26/5/2019 بداية شهر رمضان الكريم 7 الإثنين 26/6/2019 إجازة عيد الفطر السعيد “3” أيام 8 الجمعة 30/6/2019 ذكرى ثورة 23 يونيو 9 الأحد 23/7/2019 ذكرى ثورة 23 يوليو 10 السبت 2/9/2019 إجازة عيد الأضحى المبارك 11 الجمعة 6/10/2019 ذكرى انتصارات حرب اكتوبر 12 الجمعة 1/12/2019 المولد النبوي الشريف

نِهاية هذه الاجازات الرسمية في مصر 2020 تسلسل من الاهتمَامات من قبل الكثير من الافراد، مع الأخذ بعَين الإعتبار أنّه لمن المُمكن أن يكُون هناك إجازات أخرى استثنائيّة في هذا العام، وفي ذلك عقب وزير التربية والتعليم بأن موعد الاجازات الرسمية في مصر 2020 تحل على المُؤسّسات بلا إستئذان مسبق من الأفراد المعنيين.

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