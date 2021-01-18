تراند اليوم : عروض عيد ميلاد كارفور مصر 2020

عروض عيد ميلاد كارفور مصر 2020 ،تَميّزت عروض كارفور مصر 2020 عيد ميلاد بتخفيضَات هائلة للكثير من السلع والخدمات والمُنتجات الغذائية، وذلك يُعتبر حملة قوية للعام الجديد 2020، فكارفور هي سلسة من المتاجر العالمية المشهورة في العالم بتقديم كافة السلع والمنتجات بأسعار مُناسبة للجميع، مع اقوى العروض والتخفيضات الكبيرة في العالم التي تُقدّمها كارفور التي تمتلك أكبر مستودعات ومولات ضخمة في فهرسية المصرية وتختصّ ببيع الجملة والمفرّق من البضائع المتنوعة والماركات العالمية والمنتجات الغذائية واللحوم، لهذا سوف نستعرض لكُم هُنا أهم عروض كارفور مصر 2020 وما تحمل من تخفيضات وعروض جديدة.

نبذة عروض كارفور مصر 2020

كارفور عبارة عن سلسلة مراكز للبيع القطاعي، وتأني أكبَر علامة تجاريّة فى العالم بعد مول مارت وأكبر تواجد لها فى العالم موجود فى الصين وجمهورية الدومنيكان وكولومبيا أول مركز فُتح لها كان فى سنة 1957 وبعدها تم افتتاح فروع كثيرة في أغلب البلدان فى العالم، مثل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت والمغرب وفرنسا ومصر والإمارات العربية المُتحدة وإيطاليا وإسبانيا، والبرازيل واليابان والصين وبولندا وماليزيا واليونان وسوريا والأردن.

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اهم عروض كارفو مصر2020

مع قُرب بداية العام الجديد تُقدّم كارفور مصر بعروض وتخفيضات هائلة وخُصومات على السلع والمواد الغذائية بمُناسبة أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة 2020، وعروض كبيرة على الشيكولاتات وأشجار الكريسماس وشرائط الزينة وألعاب الأطفال وسكوتر الشحن، كما يشتمل العرض على الأرز والمكرونة وصلصة الطماطم والعصائر والمشروبات الغازية، وزيوت الطعام والمُنظفات المنزلية والمناديل الورقية والأسماك والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان.

عروض كارفور مصر 2020 بالصور

نعرضُ لكم كاتلوج عروض كارفور مصر 2020 الخاص بالعام الجديد وأهمّ المنتجات والسلع التي عليها تخفيضات بمناسبة الكريسماس ورأس السنة 2020 .

هذا وقد تضمنت أجدد عروض كارفور لشهر يناير تخفيضات على جميع مستلزمات المطبخ والعشرات من السلع الغذائية ومنها الزيوت والسكر والأرز والفاكهه واللحوم والدواجن والأسماك، كما تضمنت المجلة خصومات على جميع مستلزمات النظافة ومساحيق الغسيل.

عروض كارفور للشاشات

وتجدر الإشارة إلى أن عروض كارفور لرأس السنة يعد من أقوي العروض التي يتم تقديمها في جميع كارفور طوال العام، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير بالمقارنة بمجلات العروض والخصومات التي يتم طرحها بشكل دوري كل شهر في جميع فروع هايبر ماركت كارفور بالمحافظات.