تراند اليوم : بالفيديو- في المكسيك.. لماذا تتزوج مكسيكيات بأشجار؟

مكسيكو- الخليج 365

في المكسيك نظم الناشط البيئي ريتشارد توريس من بيرو حفل زفاف لعدة مكسيكيات بأشجار، وذلك دلالة على اهتمامهن بحماية الطبيعة، ويذكر أن توريس أجرى حفلات مماثلة في بلاد أخرى في السابق.

في طقوس غريبة تثير علامات الاستفهام في أذهان البعض، قام مجموعة من النشطاء في مجال حماية البيئة ،بتطبيق طقوس تاريخية مكسيكية تتضمن ” الزواج من شجرة “.

وتأتي تلك الطقوس تعبيرًا منهم عن الشكر المقدم إلى الأرض وخيراتها الوفيرة، وتثمينًا لقيمتها.

وارتدت الفتيات فساتين زفاف بيضاء ، محتضنات بعض الأشجار المختلفة، في مدينة سان جاسينتو أميلباس بالمكسيك

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