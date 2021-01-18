تراند اليوم : نتائج مناظرة السيزيام 2020 ... www.6web.tn resultat 2020

www.6web.tn resultat 2020 نتائج مناظرة السيزيام 2020 الان نقدمها للراغبين بدخول المدارس الاعدادية النموزجية.

ويمكن لكافة المترشحين لمناظرة "السيزيام" الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه ارسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة

وذكرت الوزارة بان رقم التسجيل ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه الى المترشح.

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة المناظرة (الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المدارس الاعدادية النموذجية).

كما سيقع نشر نتائج مناظرة "السيزيام" على شبكة الانترنت في نفس اليوم وذلك على موقع www.6web.tn

وذكرت الوزارة بانها توفر خدمة نشر نتائج هذه المناظرة بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 950 مليم.