تراند اليوم : حقيقة طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة

القاهرة - الخليج 365

علق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجمعة، على الشائعات التي انتشرت بقوة على موقع الفيسبوك وتتحدث عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

وأكد أبو هشيمة من خلال صورة تجمعه و ياسمين صبري عبر حسابه على "إنستغرام"، وأرفق معها "إيموجي" لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له أساس من الصحة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تتحدث عن طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

كما وأكدت النجمة ياسمين صبري، بحسب "بوابة أخبار اليوم" أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستجرام نجد أن كل منهما مازال يتابع الأخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

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