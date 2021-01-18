تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2020 دورة يونيو 2020 bac.men.gov.ma نتائج الباك 2020

نتائج البكالوريا برسم دورة يونيو 2020 وانتهت رسميا من تصحيح وتدقيق كافة اوراق الامتحانات ، وجاري رفع النتائج عبر كنترول الوزارة لجميع الطلاب ، مشيرةً إلى أن النتائج هذا العام جائت أفضل من الاعوام السابقة ، على صعيد ارتفاع نسبة النجاح بين المترشحين والمترشحات .

وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها، أن موعد إعلان النتائج سيكون في أجل أقصاه، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020.

وأضافت الوزارة في بلاغها، أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين، في جميع مراكز التصحيح، والتي بلغ عددها حوالي 375 مركزا، يشارك فيها حوالي 31281 أستاذ(ة) مصحح(ة)، تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، كما أشارت إلى أن إجراء المداولات، سيتم، ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليوز 2020.

وتمكن من إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020، 12 مترشحا مصابا بفيروس كوفيد 19، وذلك بالمراكز المحدثة على مستوى المستشفيات الميدانية بكل من بن سليمان، وسيدي يحيى الغرب، وبنجرير.

إلى ذلك، تحددت نسبة تراجع الغش الإجمالية في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020 في (30%-) مقارنة مع الدورة نفسها عام 2019.لتحميل البلاغ الإخباري الصادر من وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص اضغط هنا.

طريقة الإطلاع على نتائج البكالوريا 2020 بالمغرب الدورة العادية

توجد طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا اما عبر موقع bac.men.gov.ma او men.gov.ma او مسطحة taalim.ma

1- نتائج البكالوريا 2020 عبر bac.men.gov.ma

-بالنسبة لموقع الأول يجب عليك التوفر على رقم مسار بك واستعمله في الإطار المخصص وقم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.

2- نتائج البكالوريا 2020 عبر taalim.ma

-اما الموقع الثاني يجب ان تستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

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-بتفعيلكم البريد الالكتروني، ستتمكنون من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على Taalim.ma كما في الصور:

-ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته، ثم نتابع كما في الصور:

-ثم نتابع في المرحلة المولية حسب الحالة إما بالعربية أو بالفرنسية, يجب تحديد الوقت نسبة الى بلدك، اختر “Casablanca”.

-ستظهر لك أخيرا واجهة Taalim.ma

-في بعض المرات عند فتح الحساب لا تظهر النتائج، يجب فقط تطبيق الشرح في الصورة التالية:

-بالنسبة للمترشحين الأحرار، سيتم أيضا نشر النتائج المفصلة للامتحانات في بوابة “ترشيحات” candidaturebac.men.gov.ma

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .