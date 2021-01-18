تراند اليوم : نتائج الحركة الانتقالية 2020 في الجزائر

نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - أنها وضعت بموقعها الرسمي www.men.gov.ma ، نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2020.

وقد أسفرت نتائج هذه الحركة عن انتقال 1223 مديرة ومديرا من بين 2281 مشاركة ومشاركا ، بنسبة استفادة بلغت% 53.61 .

ويمكن توزيع هذه النتائج حسب الاسلاك التعليمية كما يلي:

• التعليم الابتدائي : 928 مستفيدا من بين 1753 مشاركا أي بنسبة% 52.93؛

• التعليم الثانوي الإعدادي: 180 مستفيدا من بين 359 مشاركا أي بنسبة% 50.13؛

• التعليم الثانوي التأهيلي : 115 مستفيدا من بين 169 مشاركا أي بنسبة% 68.04.

وتنهي الوزارة إلى علم المعنيات والمعنيين بالأمر، أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 10 مارس 2020 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة