تراند اليوم : أميتاب باتشان يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

نيودلهي - الخليج 365

أعلن الممثل الهندي الشهير، أميتاب باتشان 77 عاما، مساء أمس السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال باتشان عبر تويتر، إن الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد 19 ونقلت للمستشفى.. المستشفى أبلغ السلطات..وتجرى اختبارات للأسرة والموظفين.. في انتظار النتائج".

وأعلن أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا بعدما جرى تناقل أخبار متضاربة حول وضعه الصحي، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

كما وفي وقت لاحق، أفادت تقارير بأن النجمة العالمية ايشواريا راى زوجة النجم العالمى أبهيشيك باتشان، وجايا بهادوري باتشان، زوجة النجم العالمى أميتاب باتشان، أجريا تحاليل فحص فيروس كورونا وجاءت سلبية، رغم إصابة النجم أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك واحتجازهم داخل المستشفى، حسبما جاء في موقعى dailymail ، indiatvnews.

اقرأ أيضاً

وخضع أفراد أسرة أميتاب تشان والموظفين المقربين منه، وكل من خالطه على مدار الـ10 أيام الأخيرة للفحوصات.

وحظي النجم الهندي بتعاطف واسع، وغرد عدد من المشاهير والسياسيين حتى يعربوا عن متمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وحقق باتشان نجومية واسعة في الهند ومناطق أخرى من العالم منذ بدء مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، كما حصد عددا من الجوائز وقاد الكثير من الأعمال الإنسانية.

.