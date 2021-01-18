تراند اليوم : بعد شلله.. فنان مصري شهير يكشف سراً عن علاقته بالإسلام

القاهرة/ الخليج 365

تصدر ترند وعمليات البحث على جوجل، خبر إعتزال الفنان المصري الشهير لطفي لبيب، وذلك بعد إعلان إعتزاله الفن عقب إصابته بجلطة دماغية أثرت على حركته وتسببت في شلل بالجانب الأيسر.

وكان لطفي قد أصيب السنة الماضية بجلطة أثرت على يديه ورجله وأشار بعض الأطباء الى عدم تمكنه من العودة الى التمثيل مجدداً مادفع لبيب للتوجه الى كتابة الأفلام والمسلسلات.





وعلى الرغم من كون لطفى لبيب من مسيحي مصر إلا أنه صرح عدة مرات أنه عندما كان يمر بلحظات ضيق فى الرزق يستمع لتلاوة القرآن الكريم مما يريح صدره ويفرج كربه وأنه حينما يستمع لتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل يجهش بالبكاء.

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وولد الفنان لطفى لبيب فى 17 أغسطس عام 1947 فى مدينة الفيوم ووالده حسني لبيب.

بعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق بكلية الزراعة فى جامعة أسيوط وقضى فيها عامين دون أن يحقق أى نجاح فانتقل إلى المعهد العالى للفنون المسرحية وبعد تخرجه منه درس اختصاص فلسفة فى كلية الآداب خلال خدمته الإلزامية فى الجيش.

وبدأ لطفى لبيب مشواره الفني بعد تأخير دام عشر سنوات بسبب التحاقه بالجيش بعد تخرجه مباشرة وشارك فى حرب الاستنزاف وبعدها حرب أكتوبر حيث أنهى ست سنوات كاملة فى الخدمة.

وتزوج لطفي لبيب من خارج الوسط الفني ورزق بثلاث بنات كاتيا، كارمن، وكريستينا.