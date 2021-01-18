تراند اليوم : كان يظن كورونا خدعه فتعمد الإصابه به وتوفي

واشنطن/ الخليج 365

توفي أمريكي ثلاثيني في ولاية تكساس، بعد إصابته بفيروس كوورنا التي أصيب بها خلال حفلة "كوفيد بارتي" نظمها شخص مصاب.

وأوضحت مسؤولة طبية، جاين أبلباي، التي تعمل بمستشفى "ميثوديست هوسبيتال" في سان أنطونيو أن "فكرة هذه الحفلات تقوم على الاجتماع لمعرفة إن كان الفيروس فعلياً وإن كانت العدوى ستنتقل إلى آخرين".

وكان الرجل الثلاثيني قد أصيب بالفعل بالمرض خلال السهرة وتدهور وضعه إلى أن أدخل هذا المستشفى حيث أعلن عن وفاته فيما بعد.

وقالت أبلباي، إن المريض قال لممرضة كانت بجوار سريره: "أظن أنني ارتكبت حماقة، كنت أظن أن الفيروس خدعة إلا أنه ليس كذلك".

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وأضافت: "ظن الرجل أنه شاب ولا يقهر ولن يتأثر بالمرض.. لكن ما من أحد منا لا يقهر"، مشيرةً إلى أن عدة مرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر موجودون الآن في المستشفى بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19.

وكانت سلطات تسكالوسا، في ألاباما قد حذرت سابقاً من إقامة حفلات "كوفيد بارتي" التي تنظم بحضور مصاب أو مصابين عدة بهذا المرض.