تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2020 الاطلاع على نتائج البكالوريا resultat bac 2020 نتائج الباك 2020 الولوج الى نتائج البكالوريا بالرقم الوطني

نتائج البكالوريا 2020 الاطلاع على نتائج البكالوريا resultat bac 2020 الولوج الى نتائج البكالوريا بالرقم الوطني ،وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن نتائج البكالوريا ستكون يوم الاربعاء الموافق 15/7/2020 .

نتائج الدورة العادية لامتحان الباكالوريا في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

لتحميل البلاغ الإخباري الصادر من وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص اضغط هنا.

طريقة الإطلاع على نتائج البكالوريا 2020 بالمغرب الدورة العادية

توجد طريقتين رسميتين للاطلاع على نقط ونتائج البكالوريا اما عبر موقع bac.men.gov.ma او men.gov.ma او مسطحة taalim.ma

1- نتائج البكالوريا 2020 عبر bac.men.gov.ma

-بالنسبة لموقع الأول يجب عليك التوفر على رقم مسار بك واستعمله في الإطار المخصص وقم بالضغط على “بحث” وسوف تظهر لك النتيجة.

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2- نتائج البكالوريا 2020 عبر taalim.ma

-اما الموقع الثاني يجب ان تستعمل اسم المستعمل البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري المسلم من طرف إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو القن الجديد لمن قام بتغييره.

-بتفعيلكم البريد الالكتروني، ستتمكنون من الحصول على نتائج البكالوريا مباشرة على Taalim.ma كما في الصور:

-ستصلك رسالة فيها كود على الجيميل الذي دخلته، ثم نتابع كما في الصور:

-ثم نتابع في المرحلة المولية حسب الحالة إما بالعربية أو بالفرنسية, يجب تحديد الوقت نسبة الى بلدك، اختر “Casablanca”.

-ستظهر لك أخيرا واجهة Taalim.ma

-في بعض المرات عند فتح الحساب لا تظهر النتائج، يجب فقط تطبيق الشرح في الصورة التالية:

-بالنسبة للمترشحين الأحرار، سيتم أيضا نشر النتائج المفصلة للامتحانات في بوابة “ترشيحات” candidaturebac.men.gov.ma

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .