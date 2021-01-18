تراند اليوم : شاهد: انتحار حفيد فنان شهير بظروف غامضة

وكالات/ الخليج 365

عثرت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، على جثمان حفيد الفنان الأمريكي الشهير الفيس بريسلى ملقيا على الارض وبجانبه مسدسا حيث اطلق على نفسه الرصاص.

وأفادت الشرطة فى كاليفورينا، بتلاقيها مكالمة في الساعة 6:30 صباح الأحد، تفيد بالعثور على جثمان الضحية التي أصيبت بعيار نارى فى الجذع العلوى ولم يعرف حتى الان الاسباب التى دفعته للانتحار.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد، على ليزا مارى ابنة النجم العالمى الراحل الفيس بريسلى وذلك بعد انتحار ابنها بنجيمان كيو.

وأكد مدير اعمال والدة الضحية، ليزا انها فى حالة صدمة كبيرة الا انها تحاول التماسك امام ابنتها والاسرة ككل.

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