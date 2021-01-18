تراند اليوم : تحذير أمريكي: 5 معقمات تسبب العمى والوفاة

وكالات/ الخليج 365

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من خمسة أنواع معقمات للأيدي تتسبب بوفاة أشخاص أو نقلهم إلى المستشفى، عقب استخدامها بطرق غير مناسبة.

ووفقاً لموقع "آرس-تكنيكا، فإنه يتم تصنيع المعقمات الخمسة بواسطة شركة واحدة هي "Eskbiochem SA de CV" المكسيكية، وتحتوي على نسب خطيرة من مادة الميثانول دون إدراجها ضمن قائمة المكونات.

وتعد مادة إيثيل الكحول المعروفة باسم إيثانول هي الأكثر شيوعًا وأمانًا كمادة فعالة لمعقمات الأيدي. وهي المادة التي أشارت إليها الشركة ضمن المكونات الموضّحة على عبوات المعقمات الخمسة.

وأجرت إدارة الغذاء والدواء فحوصات تبين فيها أن المعقمات تحتوي على مادة الميثانول التي تسبّب تسمُّمًا في حالة ابتلاعها أو استنشاقها أو حتى لدى امتصاص البشرة لها.

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وبحسب موقع الحرة احتوى أحد منتجات الشركة على ما نسبته 81 بالمئة من تركيز الميثانول، ولم يتبين وجود أيٍّ من إيثيل الكحول فيه.

ويعتقد أن الميثانول تعد إحدى المواد الثانوية الأكثر شهرة الداخلة في عملية إنتاج الخمور بشكل غير قانوني، والتي تستخدم فيها معدات معقمة بشكل غير سليم، وتتسبب بفقدان البصر أو الموت في بعض الحالات.

ويمكن لاستهلاك كمية تعادل ملعقتين كبيرتين من الميثانول أن يكون قاتلًا للأطفال، وتستطيع كميات أقل من التسبب بضرر للأعضاء، كما تؤثر سلبًا على العصب البصري؛ ما يؤدي إلى ضعف خطير في البصر.

وأوضح تقرير إدارة الغذاء والدواء أن "الميثانول ليس مكونًا نشطًا مقبولًا لمعقمات اليد، ويجب عدم استخدامه لآثاره السامة"، ولا تزال تحقيقات المؤسسة جارية بشأن استخدام الميثانول في بعض معقمات الأيدي. وستفصح عن معلومات إضافية فور توفرها.