تراند اليوم : مفاجأة صادمة فى تشريح جثث مرضى فيروس كورونا

وكالات/ الخليج 365

كشف أطباء تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بفيروس كورونا عن "مفاجأة صادمة"، قد تساعدهم على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" فإن الأطباء اكتشفوا جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبا.

وذكرت رئيسة قسم علم الامراض في مركز لانجون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة،آمي رابكيفيتش أن"بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من تخثر في الدم"، لكنها وصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".

وأضافت أنه "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء، لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة، لكن ما رأيناه لم يكن عادي، إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضا".

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وتابعت: "لقد كان الأمر مثيرا. فعلى الرغم من أننا كنا نتوقع وجود جلطات في الرئتين، فقد وجدناها أيضا في كل عضو تقريبا خلال التشريح".

وأظهرت نتائج التشريح، التي نشرتها مجلة "لانسر" في أواخر يونيو الماضي، "شيئا غير معتاد في الخلايا النقية الكبيرة أو خلايا نخاع العظم الكبيرة".

وقالت رابكيفيتش إن الخبراء وجدوا جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى، حيث أن العلماء لم يجدوا شيئا كانوا يتوقعون حدوثه لدى الموتى من فيروس كورونا، وهو وجود حالات التهاب في عضلة القلب.

وأشارت رابكيفيتش الى إن تشريح الجثث كشف أن حالات التهاب عضلة القلب كانت "منخفضة للغاية".