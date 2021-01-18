تراند اليوم : فيديو بسنت محمد الاصلي +18.. فيديو بسنت محمد الاصلي كامل

فيديو بسنت محمد الاصلي كامل مشاهدة وتحميل فيديو بسنت محمد الاصلي ، حيث أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس المتهمة بسنت محمد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها معها، لاتهامها بصناعة ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وجاء قرار الحبس بعد تحقيقات موسعة مع المتهمة عقب القبض عليها من داخل كافيه في منطقة الرمل، بمعرفة ضباط من الإدارة العامة لمباحث الآداب.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمة، بموجب أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، وتحفظت على هاتفها المحمول.

وقال أشرف فرحات المحامي ومقدم البلاغ ضد بسنت محمد، بطلة الفيديوهات على تطبيقي إنستجرام و"TIK TOK"، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة

وأهتزت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فيديو بسنت محمد الفاضح المتداول والذي أحدث ظهوره ضجة كبيرة ، كما حاز علي حملة ترويجية واسعة من قبل نشطاؤ مواقع التواصل الإجتماعي.

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وذكرت وسائل إعلام أن نجمة التيك توك بسنت محمد ظهرت من خلال مقطع الفيديو وهي في وضع مخل بالآداب، يدعوا إلي الفسق والفجور، وسرعان ما تم تداولها بشكل كبير علي مختلف منصات السوشيال ميديا.

القبض علي بسنت محمد

وفي سياق التيك توك تُعد بسنت محمد ضمن نجمات التيك توك ما وراء القطبان حالياً، حيث تم القبض عليها في مسقط رأسها وجاري التحقيق معها في ما هو منسوب إليها بسبب الفيديو الفاضح لها.

بسنت محمد دايماً ما تثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا وعبر حسابها الشخصي بتطبيق تيك توك من خلال الفيديوهات الغير أخلاقية التي كانت تنشرها، وتسبب في غضب وأستياء المغردون ونشطاء التواصل الإجتماعي، وبعد تلقي أجهزة الأمن عدة بلاغات ضدها قررت القبض عليها وجاري التحقيق معها بسبب تلك الفيديوهات المتداولة.