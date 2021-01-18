تراند اليوم : وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد صراع مع السرطان

واشنطن - الخليج 365

توفيت، اليوم الاثنين، الممثلة الأمريكية الشهيرة، كيلي بريستون 57 عاما زوجة الممثل الأمريكي الشهير جون ترافولتا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي.

وأعلن ترافولتا في منشور على صفحته على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي " ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع مرض سرطان الثدي".

وأضاف ترافولتا" لقد كافحت بشجاعة، يحيطها حب ودعم الكثيرين".

وأردف" أسرتي وأنا ممتنون للأطباء والممرضين في جميع المراكز الطبية التي تعاملنا معها، كما أعرب عن امتناني لأصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها ".

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يذكر، أن كيلي تزوجت جون عام 1991، وأنجبا إيلا ( 20 عاما) وبنجامين (9 أعوام) و جيت الذي توفى عن عمر يناهز (16 عاما) في عام 2009 .