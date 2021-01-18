تراند اليوم : ارطغرل 109 : ارطغرل 109 موقع النور قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 109 : كوبيك ينقلب على زوجة السلطان

متابعات/الخليج 365/ تتواصل الدراما التاريخية قيامة ارطغرل الموسم الرابع بعرض حلقاتها الاسبوعية، وعرض موقع النور وقناة trt التركية أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 109 الجديدة ، وفيها يخبر أرطغرل غياث الدين بأن والدته متعاونة مع سعد الدين كوبيك للتخلص من والده السلطان علاء الدين ، مما يثير غضب غياث الدين ويدفعه لمهاجمة والدته ووضع السيف على رقبتها.

وفي الحلقة 109 من قيامة ارطغرل يقرر غياث الدين إعدام ارطغرل رغم علمه بخيانة والدته بحجة الحفاظ على كرامة عائلته.

من جهته يساعد عزيز ارطغرل على الهروب من القصر ويذهب لمكان علاج أريس ويعودون إلى القبيلة وينتقلوا بعدها لإنقاذ زوجة السلطان وغياث الدين.

سعد الدين كوبيك بدوره يعود للقصر ويبدأ مؤامرته للسيطرة على الحكم وتتويج نفسه سلطاناً.