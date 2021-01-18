تراند اليوم : أحلام تثير الجدل بتغريدة عن فنانة بوليوود سريديفي كابور

دبي - الخليج 365

تعرضت المطربة الإماراتية أحلام إلى انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت تغريدة من حسابها الشخصي على موقع "تويتر" استنكرت فيها الترحم على على نجمة بوليوود سريديفي كابور كونها بوذية.

و نعى الكاتب الإماراتي عبدالله النعيمي نجمة بوليوود التي توفيت في دبي بعد حضورها حفل زفاف هناك، بتدوينة كتب فيه: «السينما الهندية تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة.. هذا صحيح.. لكني أحب زمن سرديفي أكثر من زمن كارينا كابور.. ربما لأن سرديفي ورفيقات دربها أصدق تعبيرًا عن البيئة الهندية.. رحمها الله».





لكن أحلام علقت على التدوينة بـ «رحمها الله استغفر الله (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم) صدق الله العظيم #بوذية والله يرحمها».

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