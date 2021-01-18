تراند اليوم : السعودية: 8 شروط خاصة بحضور حفل الفنان المصري تامر حسني

الرياض - الخليج 365

تداول عدد من المغردين السعوديين شروط هيئة الترفيه السعودية، لحضور حفل الفنان تامر حسني في جدة، إذ وضعت 8 شروط لحضور الحفل.

وقد اشترطت الهيئة عدم الرقص والتمايل، والالتزام بالملابس المحتشمة، ومنع دخول الأطفال أقل من 12 عاماً، وتحديد 3 تذاكر لكل عميل، بالإضافة إلى فصل الرجال عن النساء، ومنع الأكل والتدخين، ومنع استبدال التذاكر المباعة.





وكانت تذاكر أول حفل غنائي للفنان المصري تامر حسني في المملكة العربية السعودية، قد نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها للجمهور.

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وقد انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر جمهور تامر حسني يتسابق لشراء التذاكر، وذلك فور فتح متجر Virgin Megastore في السعودية أبوابه، وذلك على إحدى أغانيه الشهيرة.

ويستعد تامر حسني للقاء جمهوره بالمملكة، يوم 30 مارس/آذار 2018، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة جدة، وذلك بعد تعاقد هيئة الترفيه السعودية معه، لإحياء أول حفل غنائي مختلط في السعودية، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية، على تويتر.

وتقسم تذاكر الحفل لأكثر من فئة بداية مع 300 ريال سعودي، و500، و800، و1000، و1200، وصولاً إلى فئة بـ1500 ريال سعودي (بداية من 80 إلى 400 دولار أميركي).

وشهدت المملكة حفلات عدة لمطربين عرب وأجانب، خلال الأشهر الماضية، من بينهم المطربة اليمنية بلقيس، والموسيقار العالمي ياني، حفل "راب" للمطرب العالمي نيللي.

بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح سينما، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى استضافة أول أسبوع موضة عربي، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.