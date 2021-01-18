تراند اليوم : بالأسماء.. المخابرات الأمريكية تنشر قائمة بمحتويات مكتبة أسامة بن لادن

واشنطن- الخليج 365:

كشفت المخابرات الأمريكية عن ما قالت إنها قائمة هامة للكتب التي كانت يقرأها زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، والتي عثرت عليها عند مهاجمة مقر إقامته بمدينة بوت آباد في باكستان عام 2011.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الأربعاء، قائمة بالكتب التي كانت يقرأها بن لادن، يعود بعضها للكاتب الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي وغيره من الذين يرفضون السياسات الأمريكية.

كما شملت المكتبة أيضا كتابا لمايكل شوير، الذي كان أحد أعضاء الوحدة التي تعقّبت أسامة بن لادن.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد حللت الاستخبارات الأمريكية هذه الكتب، وأتاحتها للعلن تدريجيا تحت عنوان "المكتبة الشخصية لابن لادن"، وقائمة كتب بن لادن باللغة الإنجليزية تشمل النسخ الورقية والإلكترونية.

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وكان زعيم تنظيم القاعدة يُفضل القراءة المنتقدين البارزين للحكومة الأمريكية مثل تشومسكي وبالاست، وكان يُركّز كذلك على القضايا السياسية الجادة، فضلا عن القانون ونظريات المؤامرة بشكل خاص.