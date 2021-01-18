تراند اليوم : ابحث عن طريقة تحديد وقت عيدي الفطر والاضحى

ابحث عن طريقة تحديد وقت عيدي الفطر والاضحى وعلاقتهما بالاشهر القمرية واطوار القمر، يعتبر من الاسئلة المهمة في كتاب الطالب في مادة العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، ويحاول الطلاب دوما الحصول على الاجابة الكاملة والصحيحة من اجل تقديمه الى المعلم لكي يقوم بالثناء عليه امام الطلبة ويحصل على الدرجات الكاملة نظرا لاهمية السؤال سوف نقوم بمساعدة الطلاب في الحصول على الحل الكامل لسؤالهم الصعب والذي يقال فيه ابحث عن طريقة تحديد وقتي عيدي الفطر والاضحى وعلاقتهما بالاشهر القمرية واطوار القمر حل سؤال من كتاب الطالب مادة العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.

طريقة تحديد وقت عيدي الفطر والاضحى

تعتمد الدول الاسلامية في العالم على الهلال في تحديد الاشهر القمرية، وبعض الدول تقوم بتحديد الشهر القمري فلكيا وهذا الامر ليس بصائب، لهذا من المهم ان يتم تحديد وقت عيدي الفطر والاضحى من خلال رؤية الهلال ، ففي حالة رؤية الهلال يكون قد انتهى شهر قمري وبدا شهر قمري اخر جديد، ويبدا العيدان، كما انه يتم تحديد الاشهر الهجرية من خلاله بالاخص شهر رمضان المبارك.