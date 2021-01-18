تراند اليوم : رسائل تهنئه عيد الاضحى المبارك 2018

رسائل تهنئه عيد الاضحى المبارك 2018، ان عيد الأضحى المبارك أحد أهم وأجمل أياد المسلمين، وهو العيد الأكبر الذي يهل علينا مرة واحدة كل عام، ويأتي هذا العيد بعد عيد الفطر بشهرين تقريباً، ونحن الأن في إنتظار حلول هذا العيد العظيم والجميل، حيث يحتفل عامة المسلمين بحلول هذا العيد الذي يذبح به الناس الأضاحي الي وجه الله سبحانه وتعالي.

مسجات عيد الاضحى 2018

ان الرسائل أحد أشكال التواصل الاجتماعية التي يتمد عليها عمامة الناس، جونها تحمل العديد من المعاني المرجوه، وفي هذا الإطار سنضع بين ايديكم هنا اجمل رسائل تهنئه عيد الاضحى المبارك 2018.

كـــ العيد ــــل

عــــ من ــــام

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وإنــ دونك ـــت

بخيـ مايسوى ــر

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كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحج أهنيكم

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من عادتك..

دايم على الطيب سباق

واليوم ابي تسمح نرد معروفك ..

نبعث تهاني العيد

مع كل الاشواق

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بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك

حبيت أقولك:

( عندك غنم للبيـــــــع

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بالخير مسيناك

وبالورد رشيناك

وبقدوم العيد

هنيناك ولوخدك قريب بُسناك.

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لا تحلم إنى أقولك:

عيــــــــد سعيــــــد

لكن بقولك شي واحد

( أنت سعادة كل عيد

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كل الحكاية في الرسالة تهاني

يزفها موكب من الورد والطيب

تحمل تهاني العيد بأصدق معاني

وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب

وأجمل تباريك الفرح والأماني

وكل عام وأنتم بخير

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ممكن تغمض عيونك ؟؟

شفت الظلام عيونى هذا العيد من دونك

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مع ڪل نسمة هوا

تمر عليڪ

اقول

مبارڪ عليك

العيــد

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يا عسى عيدك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و دارك

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بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

أقول كل عام وأنت بخير

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تقبل الله طاعتك

ومن النار اعتقك

وبالفردوس اسكنك

وبالعيد اسعدك

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ياعسى ڪل عيد وانت بخير

ويا عسى ڪل عيد افرح بوصلڪ

ڪل عام وانت للفرح عيد

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يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء