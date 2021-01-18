تراند اليوم : قصيدة بمناسبة عيد الاضحى 2018 شعر لعيد الاضحى

قصيدة بمناسبة عيد الاضحى 2018، ابيات شعر لعيد الاضحى المبارك، فقد تغنّى العديد من الشعراء بهذا العيد المبارك الذي أخصّه الله تعالى للمسلمين، ومُنذ أكثر من ألف عام ويزيد يحتفل المسلمون كافة بعيد الاضحى، وهناك مظاهر كثيرة للاحتفال بعيد الاضحى، منها ذبح الأضاحي، والتكبير والتهليل في الشوارع وبعد كُل صلاة في أول ثلاثة أيام في العيد، وهي ما تُسمّى بأيام التشريق، ونحن في هذا الجمهور اخترنا لكم قصيدة بمناسبة عيد الاضحى 2018، تابعونا هنا في هذا الجمهور لتختاروا ما يروق لكم من أبيات شعر عن عيد الاضحى، فقد اخترنا أبيات شعر معبرة عن الفرحة بهذا العيد المبارك الذي يحتفل به كل المسلمون سنويًا.

ابيات شعر عن عيد الاضحى

إليكم هنا مجموعة ابيات شعر عن عيد الاضحى المبارك، ابيات اخترناها لكم لأشهر الشعراء وأبلغهم وأفصحهم في اللغة، فلم يقف الشعراء عاجزين عن وصف الفرحة بالعيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى.

تختلف المشاعر بين انسان واخر ، والشاعر المبدع صنيتان المطيري يقول :

ياعيد مالك نظرة في عيوني 000نسيتني مدري زماني نساني

ماقدرت افراحك تعانق شجوني 0احزاني اكبر من كلام التهاني

حاولت اجاري فرحتك واكشفوني 0لاجيت ابضحك ماستمرت ثواني

عساك من عوادة اللي تعودة ……اللي سقاني ذبلة في ضحى العيد

الجادل اللي كن زمة نهودة……نبت الزبيدي في محاجر جليعيد

من خلقة الدنيا وبنيت عمودة……والبيض في كيد الهوى كيدهن كيد.؟

نمر علي وضحى قصيدة شهودة….ومن قبلنا عينت ((((عليا وأبا زيد))))

ولد الخفاجي راح وأمة تذودة………خذن قلبة بلمنى والتواعيد

يبي يوري مع هل الخير جودة……..وأخر لنا (قصر الأخيضر , وعربيد)

أقول في نفسي وأنا أعايد الناس :::::متى بشوفك تكمل أفراح عيدي

أجامل وربي عليم ٍ بالإحساس ::::::: وشهو شعوري وأنت عني بعيدي

اللي خذاني لك على سهو هوجاس ::::: حسيت نفسي وسط ربعي وحيدي

لو حسوا بما بي يقولون لاباس ::::::: بدال قولة على عيدك سعيدي

لاصرت عندي وقتي أعياد وأعراس:::: حتى ولو إني وسط سجنٍ حديدي

عاشرت خلان وتخالطت بأجناس::::: محدٍ سواك أهديته القلب بيدي !!

من تحت ما طا الرجل لي هامت الراس:::: كلش هويته فيك والله شهيدي

لقيت بك ذوقي وأنا قاطع الياس:::::: ومعك بدا يحيا الأمل من جديدي..

عيدك مبارك صاحبي وين ماكنت يزف لك نبض الخفوق التهاني

عيدك مبارك كثر مابي تمكنت كثر الغلا اللي بالضلوع المحاني

او كثر مافي فرحة العيد حزنت وارخيت لجيوش العذاب العناني

يوم التفت وشفت ماغايب الا انت ضاق الوجود وكل هم” غزاني

عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد وكلٍ يهني صاحبه وقت الأعياد

بس الرسايل يا منى الروح ما تفيد ولا تغني الصوره عن الشوق لازاد

لابد تزور الدار في فرحة العيد يا منيتي شمس الموده والإسعاد.

قصيدة عيد الاضحى المبارك

اخترنا لكم هنا قصيدة عن عيد الاضحى المبارك، أو العيد الكبير كما يُطلق عليه البعض، وعيد الأضحى يأتي في العاشر من ذي الحجة من كل عام.