تراند اليوم : عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2018

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عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ليس كل المناسبات التي تمر على المسلمين، كثقل المناسبة السعيدة التي سنتحدث عنها في هذا الجمهور، ألا وهي عيد الاضحى المبارك، والذي يتسابق فيه المسلمون لتقديم العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى، من أجل الفوز بالثواب والجزاء الكبير، ففي عيد الأضحى تُذبح الأضاحي إحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى في المنام أنه يذبح إبنه إسماعيل، وقال له “يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى، قال يا أبتي أفعل ما تؤمر ستجدني إن شالله من الصابرين”.
وعندما أراد إبراهيم أن يطيع كلام الله، وينفذ ما رآه في الحلم، أنزل الله سبحانه وتعالى كبش عظيم، ومن ذاك الوقت ـأصبح للمسلمين عيد يسمى بعيد الأضحى يذبحون فيه الأضاحي .
كلام تهنئة بمناسبة عيد الاضى المبارك
يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، بتبادل التهاني والتبريكات، التي يرسلونها إلى بعضهم البعض، كما تنتشر روح الأخوة والمحبة بين الناس، وتضفي صفة التسامح فيما بينهما، من أجل كسب ثواب هذا اليوم المبارك، هنا نرفق لكم عبارات تهنئة بعيد الاضحى المبارك .
- يدوم غلاك ومقدارك، وعليك هالعيد مبارك أنت وكل أهل دارك.
- يا ليتنا معكم نفرح ونتصافح، بالعيد نهني ونتسامح، أنتم بالقلوب رغم البعاد.
- بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني أنتم في القلوب أحبتي.
- حلات العيد شوفتكم، حلاته نلتقي معكم، عساكم دوم عواده وأسعد ناس بأعياده، تقبل الله منا ومنكم.
- مع توافد الحجيج وإطلالة يوم العيد؛ أقولك: عيد سعيد وعمر مديد
- الديرة وطيورها وشمسها وبحورها تقول: مبارك عليك العيد يا نورها.
- بالخير مسيناك، وبالورد رشيناك، وبقدوم العيد هنيناك، ولوخدك قريب بُسناك.
- كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وعساك من عواده.
- صباح خاص للغاليين، معطر بالفل نرسله بس للحلوين، ونقولهم من العايدين.
- يا رسالة الشوق أوصليه، وسلمي على الغالي وقبليه، وباليوم المبارك هنئيه.
- بكل زخة مطر، وبعدد من حج واعتمر؛ أهنيك بعيد الأضحى يا نظر.
- أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- لو كنت ما تهمني؛ ما سبقت الغير، وقلت لك كل عام وأنت بخير.
- من عادة العيد أن الناس تفرح فيه، لكن أنت عكس الناس، العيد يفرح بك.
- في مساء ساحر، مع دعاء طاهر، أهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مر على الخاطر، كل سنة وأنت على البال حاضر».
- قالوا: وين عيدك؟ قلت: بعيونه، قالوا: تحبه؟ قلت: ما شوف العيد بدونه.
- بكل أنـواع البخـور، وبكل عطر الزهور، وبكل أصوات الطيور، ومع تلبيات الحجاج* كل عام وأنت بخير.
- كل عيد وأنت يا روحي بروحي، كل عيد وأنت لأفراحي مقره.
- لكم مني أطيب التحيات وأصدق الدعوات من الرحاب الطاهرة.
- قبل الزحمة والمواعيد، وقبل صوم عرفة ليلة العيد، وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق؛ أقول: يا عسي عيدك سعيد.
- أدام الله لك الأعياد دهوراً، وألبسك من تقواه نوراً.
- عادتك على الطيب سباق، واليوم عسى نرد معروفك ونبعث تهاني العيد مع كل الأشواق، والعيد الأكبر يوم نسعد بشوفتك.
- هديتك في العيد، أجمل حروف الشعر سويتها فيك، العيد حل وقلت فرصة سعيدة أعايدك يا جعل ربي يهنيك.
- تهنئتي تجاوزت كل العبارات الكلاسيكية، والأحلام الوردية، والكلمات الرومانسية، والمشاعر النرجسية، التي يرددها أغلب الناس، لن أقول: كل عام؛ بل أقول أنت الخير لكل عام.
- «هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الأضحي .. مبارك عليكم.
- بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم، وأعادكم على أمثاله.
- لغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقول لك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.
- بالبهجة والأفراح جينا نهنيكم ونطلب من الباري يسعد كل لياليكم.
- عيدك سعيد، ويا عسى الله يعيده، ويجعلني من بين هالناس ما أبكيك، كل عام وأنت بخير ياالغال.
- أطيب تحية من طيبة الطيبة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
- قبل الناس والأجناس، وقبل عرفة ما تنداس، أهنيك بالعيد يا جواهر وألماس.
- اغتنم الفرصة، تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد بادر لتنال هذا الشرف.
- ربما لم أكن أول المهنئين ولكن أتمنى أن أكون أصدقهم مشاعرا فعيدكم سعيد.
- العيد بكرة والناس فرحانة وروحي تدور عليك وتقول ارجعي عشان تعبانة.
- بص للقمر البعيد، وقوله جه العيد، وبلغ العالم القريب فيه والبعيد، أنا من النهارده شخص جديد.
- من قلب المجروح إلى من يداوي الروح، وكل عام وأنت بخير.
- قبل زحمة السير، وقبل رسائل الغير، والإرسال لسة بخير، كل عام وأنت بألف خير.
- سلة عود وبخور، والعيد عليكم يعود، ونقول لكم: كل عام وأنتم بخير.
- انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد؛ فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.
- كل عام وأنت إلى الله أقرب، ومنه أخوف، وبه أعرف، وإلى دار كرامته أسبق.
- كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام، وأنت بألف خير.
- أحلى لحظة في حياتي؛ أني أسمعك تقول فيها.. كل عام وأنتم بخير.
- للغاليين بس، اللي أحبهم ويحبونني، كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.
- إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس، عيدك مبارك يا تاج الراس.
- قلبي يبغيك، ودوماً يشتريك، وبنبضه وحبه يرويك، وبقرب العيد يهنيك.
- أبارك لك وأحييك وأدعو ربي يخليك، يا عسى أكون الأول بالعيد يهنيك.
- العيد في السنة مرتين لكن في الكون مفيش زيك اثنين.
- أباركلك بالعيد وأيامه الوردية، وأمانة يا حبيبي لا تنسانيش بالعيدية.
- بنسيم الرحمة، وعبير المغفرة، وقبل الزحمة، أقول: كل عام وأنت بخير.
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