تراند اليوم : عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2018

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ليس كل المناسبات التي تمر على المسلمين، كثقل المناسبة السعيدة التي سنتحدث عنها في هذا الجمهور، ألا وهي عيد الاضحى المبارك، والذي يتسابق فيه المسلمون لتقديم العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى، من أجل الفوز بالثواب والجزاء الكبير، ففي عيد الأضحى تُذبح الأضاحي إحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى في المنام أنه يذبح إبنه إسماعيل، وقال له “يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى، قال يا أبتي أفعل ما تؤمر ستجدني إن شالله من الصابرين”.

وعندما أراد إبراهيم أن يطيع كلام الله، وينفذ ما رآه في الحلم، أنزل الله سبحانه وتعالى كبش عظيم، ومن ذاك الوقت ـأصبح للمسلمين عيد يسمى بعيد الأضحى يذبحون فيه الأضاحي .

كلام تهنئة بمناسبة عيد الاضى المبارك

يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، بتبادل التهاني والتبريكات، التي يرسلونها إلى بعضهم البعض، كما تنتشر روح الأخوة والمحبة بين الناس، وتضفي صفة التسامح فيما بينهما، من أجل كسب ثواب هذا اليوم المبارك، هنا نرفق لكم عبارات تهنئة بعيد الاضحى المبارك .