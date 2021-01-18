تراند اليوم : اقوال عن عيد الاضحى المبارك

اقوال عن عيد الاضحى المبارك والذي هو أحد العيدين عِند المُسلمين، يأتي بعد يوم عرفة في العاشر من ذي الحجة، وينتهي في اليوم الثالث عشر من ذي الحِجة، وهُو تخليدًا لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي رأى أنّه يذبح إبنه اسماعيل في المنام، عندما أراد التضحِية بولده إسماعيل إطاعةً لأمر الله عز وجل، لذلك يذبحُ المسلمون الأضاحي في هذا اليوم تقرّبًا الى الله سبحانه وتعالى، وفي عيد الأضحي يتم زيارة الأقارب والأرحام وتوزيع لحوم الأضاحي عليهم، ومُدّة عيد الأضحى حسب الشرع أربعة أيام، على عكس عيد الفطر المبارك الذي مُدّته يوم واحد، في هذا الجمهور نُقدّم محموعة اقول عن عيد الاضحى المبارك يُمكنكم تبادلها مع أهلكم بهذه المناسبة.

عبارات عن عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك من الأعياد التي ينتظرُها المسلمون، لما فِيها من مظاهر الأُلفَة والمحبّة والمودة، وتبادُل الزيارات، والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعةً له، وهو يأتي في موسم الحج، وشهر ذي الحجة من الشهور المُحبّبة الى الله عز وجل، وفيها يكثر المسلمون من الطاعات والعبادات.

تمنيت حبيبي يكون طويل، ويا خسارة فهو قصير، تمنيت يجورني الكثير ولكنه سريعاً يطير، إنه عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بخير.

أباركلك بالعيد وأيامه الورديه وأمانه يا حبيبي لا تنساني بالعيديه، باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

العيد في السنة مرتين.. لكن في الكون مفيش زيك اثنين حاولت أسابق الناس.. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس.. وأقولك كل عام وإنت بخير.. يا مشعل الرقة والإحساس.

يا اللي سلبت القلب وياللي كلامك عذب، كل عيد وأنت الحب صباح خاص للغالين مُعطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد وأيامه.

من عادتك دايم على الطيب سبّاق واليوم أبي تسمح نرد مَعروفك.. نبعث تهاني العيد مع كلّ الأشواق والعيد الأكبر يوم نسعد بشوفتك.

جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد، ووهبك رزق لا يُعد، وفتح لك باب في الجنة لا يُسد.

تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق آهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بجانبي.

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفوّاح، وتقلّك كل عام وإنت بخير.

باقة من الورود بقدوم العيد مُعطّرة بالعود لك يا صاحب الجود.

نسأل الله لنا ولأهل عرفة.. ذنباً مَغفوراً، وعملاً مقبولاً، ودعاءً مُجاباً، وعيداً مباركاً.

بُكل زخة مَطر وبعدد مَن حج واعتمر أهنيك بقدوم العيد.

حلاة العيد شوفتكم، حلاته نلتقي مَعكم، عساكم دوم عواده، وأسعد ناس بأعياده.. تقبل الله منا ومنكم.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد، من شذى أرسل أحلى عيدية للي غلاه ماله مدى.

ذكرناكم والذكرى مؤرقة.. أحببناكم ملء قلوبنا.. فتهنئة خاصّة تقبل الله منكم

قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبّه يرويك وبحنانه يدفّيك وبقرب العيد يهنّيك.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني.. أنتم في القلوب أحبتي.

صَباح خاص للغاليين، مُعطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

أطيب تحية من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

دائماً فاكرك ودائماً على بالي، تهئنة مليئة بالورد والفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.

أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً.

مَع توافد الحَجيج وإطلالة يوم العيد أقولك عيد أضحى سعيد وعمر مديد.

لكم مِني أطيب التحيات وأصدق الدَعوات من الرحاب الطاهرة.

قبل الناس والأجناس وقبل عرفة ما تنداس أهنيك بالعيد يا جواهر والماس.

لم أستطع أن أقولها لأحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طاوعوني، حبّيت إنك أوّل من يسمعها، كلّ عام وإنت بخير يا عيوني.

هلّت الأعياد وبينهم أفضل عيد أضحى مُبارك عليكم.

بارك الله لكم في أعمالكم وأعماركم وأعادكم على أمثاله.

قبل الزحمة والمواعيد وقبل صوم عرفة ليلة العيد وقبل تعليق الضحايا بالمعاليق أقول: يا عسى عيدك سعيد.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنتَ عنوانه وأهنيك بمقدم العيد وأيامه.

دام الله لك الأعياد دُهوراً وألبسك من تقواه نوراً.

سعيد أنا بالأقدار، إذا سبقتني لأرسل تهنئة لكل كبير المقدار، كل عام وأنت بخير.

بالخير مَسيناك، وبالورد رشيناك، وبقدوم العيد هنيناك، ولو خدّك قريب بُسناك.

يا رسالة الشوق أوصليه، وسلّمي على الغالي وقبلّيه، وباليوم المُبارك هنئيه.

كل عام وأنتَ بألف خير وصحة وسلامة وعافية، وعساك من عواده.

قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا : تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه.

في مَساء ساحر مع دعاء طاهر أهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مَرّ على الخاطر.. كلّ سنة وإنت على البال حاضر.

أسأل من أعدّ العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. يمدكم بعمر مديد.. ويجعل حياتكم عيد سعيد.

أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين.. حجاج زوار إن شاء الله.

تقبل الله منا ومِنكم وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن فيقول إذهبوا مغفور لكم وعيدكم مبارك.

بكل زخة مَطر وبعدد من حج واعتمر أهنيك بعيد الأضحى يانظر.

لو كُنت ما تهمني ما سبقت الغير.. وقلت لك كل عام وأنت بخير.

ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيد.. نهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد.

بكل أنواع البخور وبكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج.. كل عام وإنت بخير.

صباح خاص للغالين.. مُعطّر بالفل نرسله بس للحلوين.. ونقولهم من العايدين.

ألا يا عقد من ألماس، ألا ياللي القمر جارك أقولك قبل الناس عيدك مبارك.

يا حظّك يا بختك يا عمي مين قدك.. أنا أوّل شخص يقولك عيد مبارك.

كُل عيد وأنت ياروحي بروحي.. كلّ عيد وأنت لأفراحي مقرّه.

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه كلّها عيد.

الكل بالعيد فرحان إلّا أنا زعلان ودّي أقولك.. كل عام وأنت بخير وأنت قريب وأخذك بالأحضان.

مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.

بكلّ زخة مطر، بكل رشة عطر، بعدد من حج واعتمر.. أهنيك بقدوم العيد يا أغلى البشر.

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم.

الديرة، وطيورها، وشمسها، وبحورها تقول مُبارك عليك العيد يانورها.

أجمل ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم.

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.

ودّعت بك عيد مضى.. وأقبلت بك عيد جديد.. يالله عسى عيدك سعيد.

مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم.. أهنيك بعيد الأضحى العظيم.

يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيّبيه وبقرب العيد هنيه لأنك حبّي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير أقول لك كل عام وأنت بخير.

فرحة الأعياد بشوفك تكتمل، وأنت عيد القلب يومه يحتويك، وش يفيد القول وترتيب الجمل دام كل حروف حبي تنتخيك والرسايل بيننا همزة وصل وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك والكواكب دايرة دورة زحل والقمر طالع بنوره يحتريك.

بالعيد والله يا الغالي ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر.

إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علّمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل التهاني قبل كل البشر، كل عام وأنت بخير.

اقوال وحكم عن عيد الاضحى المبارك

من خير الأيام عِند الله سُبحانه وتعالى عباده المُسلمين، ولهذا اليوم أهميّة كبيرة في حياة كل انسان مُسلم، لذلك نجد الكثير من الأقوال والحكم التي قِيلت عن عيد الأضحى نوجز لكم بعضها.