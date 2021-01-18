تراند اليوم : كلام جميل عن عيد الاضحى 2018 أحلى كلام عن العيد الكبير

كلام جميل عن عيد الاضحى، أحلى كلام عن العيد الكبير، ينتظر المسلمون في العالم، حلول عيد الأضحى المبارك، حيثيستقبلونه بالتهاني والتبريكات والدعوات والأمنيات الصادقة التي يتبادلونها فيما بينهم، كما يمثل العيد الكبير فرحة لا توصف عند الصغار الذين يستمتعون بالنظر إلى الأضاحي، عند جلبها إلى البيوت وربطها في أعمدتها، حيث يتجمعون بأعداد كبيرة مكبرين تكبيرات العيد، في منظر يعكس الفرحة التي يُدخلها العيد إلى قلوب هؤلاء الصغار .

وفي صبيحة يوم العيد تُذبح الأضاحي، وتوزع لحومها على المحتاجين، ومن ثم تبادل الزيارات بين الأقارب والأحبة، وزيارة الأرحام، وإضفاء جو من التسامح والتصافي بين المتخاصمين، فعيد الأضحى كله طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، ويبحث المسلمون فيه عن الأجر والثواب، هنا جمعنا لكم تشكيلة كلام جميل عن عيد الاضحى .

احلى كلام عن عيد الاضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك يأتي بعد يوم عرفة، وتحديداً في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يشكل فرحة غامرة للمسلمين، هنا نذكر لكم أجمل الكلمات والعبارات عن عيد الاضحى .

لا تحلم إني أقولك

عيـــد سعيــد

لكن بقولك شي واحد

أنت سعادة كل عيد

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عيـــد سعيــد لكن بقولك شي واحد أنت سعادة كل عيد ************************* بمناسبة عيد الاضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

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************************ كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل .. كل عام وهمتك للجنة تكبر

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*********************** ادعو من اقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر ويبارك لك في شهر النحر وكل عام وانتم بخير

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********************* الا ياعقد من الماس الا ياللي القمر جارك اقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك

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*********************** باقة ازهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير

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********************** كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم

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********************** قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وأنتم بخير

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********************* قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

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وقبل عرفة ما تنداس اهنئك بالعيد ******************** على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد

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******************** المرسل: واحد من الناس المستقبل أعزوأغلى الناس النص عيدك سعيد قبل كل الناس

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